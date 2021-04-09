英國哈里王子及妻子梅根離開皇室後，接受美國名嘴兼好友奧花雲費專訪，梅根爆出在皇室受委屈，更一度指為他們證婚的坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）早在婚禮前三天私下見證他們結為夫婦，引起掀然大波。韋爾比開腔否認，但他也指身為皇室成員如像過着「沒有假釋的人生」，而哈里一輩子也無法卸下「名人」包袱，英國民眾不應對皇室抱有「超乎常人」的期望，其言論惹來多位皇室專家及網民抨擊不恰當。

梅根指早在全球見證的婚禮舉行前，已在花園於韋爾比見證下與哈里結婚。上周在輿論壓力下，韋爾比透過意大利報章回應指︰「合法的婚禮在周六舉行。」澄清2018年5月19日婚禮天，才是哈里和梅根正式結婚的日子。

及後韋爾比在《金融時報》的訪問談及哈里和梅根離開皇室的決定，他表示同情，更反指公眾對皇室成員的期望不切實際，「這是沒有假釋的人生，不是嗎？如你回到三十年代，愛德華八世在遜位後，他一直被視為名人，去哪裏都有人跟隨，我們期望他們是超乎常人」。愛德華八世在1936年為迎娶美國離婚婦人辛普森（Wallis Simpson）遜位，韋爾比認為哈里也很努力想放下「名人」包袱。

言論受到多方批評

韋爾比的言論受到多方批評，白金漢宮前新聞秘書阿比特（Dickie Arbiter）表示︰「我認為他用假釋作比喻很不尋常，我不確定他所指的是甚麼，他暗指當皇室成員是服刑嗎？」

皇室事務評論專家菲茨威廉（Richard Fitzwilliam）認為韋爾比一時失言，畢竟他要否認為哈里梅根重複主持婚禮一事，所以他有意向他們深表同情，但強調其說法「非常不恰當」。菲茨威廉指英女皇也一直肩負她的責任，成為團結國家的象徵，意義重大，「在純理想的國度裏，她可能希望如普通婦女過鄉村生活，養小狗養馬，但我很懷疑，同時作為英國聖公會最高領袖的女皇，會否認同將她和家人的生活比作囚犯是合適的」。

皇室傳記作家丹皮爾（Phil Dampier）認為，韋爾比是藉着傾向支持梅根的言論，吸引年青人加入教會，但相信他會同時令較年長一輩信徒不滿。他亦預料英女皇、菲臘親王和皇儲查理斯也未必認同韋爾比的說法，因英女皇也將一生奉獻國家，「她有責任感，但我不認為她會視此為終身監禁」。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !