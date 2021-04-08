（北美通訊）加拿大卑詩省華人社區諮詢委員會（Chinese-Canadian Community Advisory Committee）成員、退休華人法官余宏榮（Bill Yee）早前指，中國在新疆進行種族滅絕是謊言，引起爭議。當地有華人聯署去信卑詩省省長賀謹（John Horgan），要求解除余宏榮職務；卑詩省貿易廳廳長周烱華（George Chow）強調，余宏榮的言論屬個人意見，卑詩省在維吾爾人問題上，支持加拿大政府的立場。

加拿大《星島日報》溫哥華版前總編輯何良懋（Victor Ho）聯同另外12名華人，致公開信給賀謹，對余宏榮的言論表達憤怒。信中強調，余宏榮是極為重要的公眾人物，但他對人權的看法，不能代表大多數加籍華人，「由於其言論反映他並不可信，令外界對華人社區產生非常、非常差的觀感，我們促請省長解除其諮詢委員會成員職務。」

周烱華回應表示，對余宏榮的言論深感關注，澄清其言論只屬個人意見，強調卑詩省在維吾爾族問題上，支持加拿大政府的立場，已要求余宏榮澄清其個人言論與公職無關。目前，華人社區諮詢委員會成員任期為一年，周烱華沒有回應余宏榮未來能否續任。

余宏榮除了是卑詩省華人社區諮詢委員會的委員，亦是華裔加拿大人博物館（Chinese Canadian Museum）董事局成員之一。加拿大廣播公司（CBC）透過博物館索取余宏榮的回應，但不獲回覆。

多倫多星島A1中文電台節目主持秦怡敬（Andrea Chun）向傳媒證實，上月30日於廣東話節目中訪問余宏榮，問他對加拿大國會裁定中國政府對維吾爾人進行「種族滅絶」的看法。當時余宏榮表示，中國政府對維吾爾人進行種族滅絕不是事實，又質疑加拿大的行動背後，有不可告人的動機（ulterior motive）。

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