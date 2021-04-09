法國關閉「總統搖籃」回應黃背心訴求

法國總統馬克龍周四宣佈，將關閉法國最高學府之一的法國國家行政學院（Ecole Nationale d’Administration，ENA），形容是「招生的強烈革命」，被視為是回應「黃背心」運動的部分訴求。

法國國家行政學院於1945年創立，一直是法國高級行政官員、甚至總統的搖籃，學院的畢業證書被形容為躋身法國政界高層梯隊的「通行證」。該校入學要求非常嚴格，每年只取錄少於100名學生，馬克龍、兩位前總統奧朗德（Francois Hollande）及希拉克（Jacques Chirac） 都畢業於ENA。

但自2018年法國發生「黃背心」運動，ENA開始成為民粹主義的攻擊目標，批評ENA鼓吹精英主義。根據法國傳媒披露的數據顯示，ENA創立初期，有55%的學生來自中等收入家庭，但近年超過70%學生來自法國上層階級，僅6%學生來自普通階層。馬克龍今年2月曾表示，要將國內最高學府開放予普通階層。

被扣南韓運油輪獲伊朗釋放

南韓外交部今天公佈，被伊朗扣留的南運韓油輪「韓國化學號」（MT Hankuk Chemi）及船員俱已獲釋，眾人健康良好，船隻也無異常。

外交部指，運油輪在「完成行政程序後，已於南韓時間上午10時20分（香港時間上午9時20分）啟航。在今年1月4日，掛上南韓旗的「南韓化學號」載有甲醇等3種化學品，從沙地阿拉伯出發前往阿聯酋，但在波斯灣被伊朗革命衞隊扣留。船上載有5名南韓籍船員、11名緬甸籍船員、2名印度尼西亞籍船員、2名越南籍船員共20人。最後船長一人被扣留，其餘船員則留在船上。

南韓政府相信，南韓曾經協助美國凍結70億美元的原油貨款，惹來伊朗不滿。但伊朗如今正跟美國等核協議簽署國談判，可能為談判增添潛在障礙，因而令伊朗決定在此際放行。

H&M產品地圖迎合中國 惹越南網民抵制

越南網民不滿瑞典時裝零售商H&M配合中國政府修改「中國地圖」，在網路發起抵制。越南當局今天表示，要求「各企業尊重越南對南海相關海域的權利」。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，「我們要求各業者尊重越南對黃沙（西沙）和長沙（南沙）群島的主權以及對東海（南海）相關海域的相關權利，包括主權、主權權利和管轄權」。她更呼籲在越南經營的商人要尊重及嚴格落實越南法律規定。

事件起因是，有中國網民檢舉H&M官方網站出現「有問題中國地圖」，H&M立刻迎合中國官方進行修改，儘管現時仍不知涉事地圖有何問題，但事件挑起中越在南海議題上的敏感神經，越南網民隨後發起罷買。不少越南網民更在H&M Facebook專頁按「怒」（angry），並留言貼上越南地圖與國歌。

H&M在越南目前共有12家門市，其中5家位於河內。

英國廣播公司／韓聯社／中央社

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