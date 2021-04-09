（北美通訊）美國總統拜登次子亨特（Hunter Biden）的自傳《美麗事物》（Beautiful Things），自爆早年吸毒及搭上大哥遺孀等事件，但相信他仍隱藏了很多不能公開的驚人秘密。英國DailyMail.com公開了他早前遺棄的手提電腦部份內容，包括他如何懇求拜登參選總統以挽救自己的聲譽、未有資格卻獲特勤局保護，以及自導自演與妓女拍攝色情短片。

亨特近日為宣傳自傳，四出接受訪問，首次承認去年「電郵門」醜聞中的關鍵手提電腦，「當然」可能屬於他。電腦內包含有103,000條短訊、154,000封電子郵件、2,000多張照片和幾十條短片。DailyMail.com委託了行內最頂尖的取證專家Maryman＆Associates分析當中數據，以驗證內容真偽。

公司其中一名創辦人瑪麗曼（Brad Maryman），曾任職聯邦調查局（FBI）29年，曾任資訊安全主任，並協助建立首個電腦取證實驗室。經公司驗證後，證實亨特的手提電腦內容並非偽造，而且都「似乎與亨特有關」。部份電郵的日期可以追溯到2009年，而大部份是介乎於2016年至2019年之間。

電腦內的超過10萬條短訊中，不少是拜登與亨特的對話，揭示了拜登如何被捲入兒子的愛情生活、或成為亨特吸毒後的出氣筒。例如2019年2月24日，亨特對拜登的問候的回應是：「向世界清楚表明，你不選（總統）的唯一原因是家庭問題，我很高興成為你的他媽的靶心。」

亨特亦不斷抱怨，當傳媒挖他的離婚官司，和搭上大嫂的醜聞時，拜登未有為他辯護解圍；以及拜登的競選團隊將他塑造成瞞稅、癮君子和性上癮的敗家仔，令他名譽掃地。他施壓指，若拜登不參選，一切都無法挽回。在短訊中，拜登最終答應亨特會參選總統，但擔心這些短訊會成為黑客攻擊目標。而拜登亦履行承諾，在兩個月後宣佈參選。

拜登擔心被黑客攻擊是有原因，因亨特和他的對話訊息，很多是令他難堪和尷尬，特別是有關於亨特和大子博（Beau）的遺孀哈莉（Hallie）的戀情。因為兩人的不倫戀情曝光，拜登曾於2017年3月，在亨特施壓下發聲明祝福兩人。但這段戀情只持續了一年左右就生變，再次令拜登陷於兩難。

電腦內容當中不少是記錄了明顯的犯罪活動，如販毒和賣淫的過程。儘管亨特經常和毒販和妓女打交道，甚至因而多次落入執法部門手中，但警方從未向他採取行動。另一段顯示時間為2018年5月的短訊中，亨特疑正與一名特勤局特工對話，然而他當時並不合資格接受特勤局保護，再次令外界質疑他為何能享有特權，而當時特勤局亦曾經否認為亨特提供保護。

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