英國白金漢宮周五宣佈，皇夫菲臘親王今晨在溫莎堡逝世，享年99歲。

現年99歲的菲臘親王今年2月16日因感染入院，被送往倫敦英皇愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）接受治療，本月1日轉往聖巴塞洛繆醫院。白金漢宮發聲明指，菲臘親王將「繼續接受治療，以及為他早已存在的心臟問題進行檢查」。

菲臘親王住倫敦英皇愛德華七世醫院，當時白金漢宮強調，菲臘親王入院純粹是遵照醫生建議的「預防措施」，但他一直留院，創下他個人留院最長時間的紀錄。2013年6月，當時菲臘親王接受腹部探查手術，曾留院11天。近年年事已高的菲臘親王先後因不同健康問題入院，包括2011年冠狀動脈血栓、2012年的膀胱感染和2013年腹部探查性手術，對上一次入院是前年12月。

軍人出身的菲臘親王原是希臘王子，1921年6月在希臘出世，是希臘和丹麥王族後裔。他小時因國內政局動盪旅居英國，當時8歲的女皇伊利沙伯二世初次見到這位年長5年的遠房表哥。伊利沙伯公主13歲再遇菲臘，對他一見鍾情。

1939年他加入英國皇家海軍，同年與當時的女皇交往。菲臘親王在1947年7月9日與女皇訂婚，當時女皇年僅21歲，兩人11月20日在西敏寺結婚，開展長達70多年的婚姻生活。皇太后大婚前曾問菲臘「會否珍惜她的女兒」，菲臘就回答：「珍惜Lilibet（女皇的乳名）？我疑惑這個詞語能否足以表達我的內心。」他接着說：「完全和毫無保留地墮入愛河。」

菲臘在婚前宣布放棄希臘王位繼承權，並入籍英國，大婚時正值二戰後，當時反德情緒高漲，結果菲臘的德國親人包括三位健在的姐姐都不被邀請出席婚禮。

菲臘婚後被派到地中海島國馬耳他（Malta）駐守，未登基的伊利沙伯公主曾隨菲臘在馬耳他居住。但她的父親喬治六世在1952年於睡夢中離世，為了讓伊利沙伯登基後履行君主職責，菲臘放棄海軍軍官生涯。

菲臘親王與女王結婚73年，是皇室有史以來第一對慶祝「鉑金婚」的夫婦。1997年兩人慶祝金婚時，菲臘親王曾表示：「我認為我們學到最重要的是容忍，這是任何美滿婚姻的基本元素……你可以當作，女皇擁有寬容之心。」他又曾說：「第一、第二以至最後一件事，都是別讓女皇失望。」女皇則說：「我常常恐怕菲臘親王要常常聆聽我說的……但他一直是我的力量支柱。」女皇還說欠他很多，多過他會說出口的。

菲臘親王曾表示受制於皇夫身分，對無法在海軍一展抱負感失望，但他明白選擇跟女皇結婚「首要職責就是盡最大努力侍奉她」。他在2011年慶祝90大壽時，就表示擔任皇夫要經歷反覆摸索，因這在現代皇室史無前例。

雖然女皇與皇夫一向「女主外、男主內」，但曾有紀錄片揭露菲臘親王其實在私生活上擁有實權，更曾咒罵女皇，而女皇又欣賞丈夫敢於「直斥其非」。

馬耳他記者米齊（John Mizzi）在2014年的紀錄片中揭露「他（菲臘親王）在大部份時間儼如她（女皇）的老闆，我或者不應該說，我曾聽過他咒罵她」。作家維克斯（Hugo Vickers）和皇家記者托米尼（Camilla Tominey）都指出，女皇喜歡丈夫直斥其非。維克斯說︰「當一些事情出了問題，他（菲臘親王）是唯一一個會跟女皇直說的，他敢於直言進諫。」

托米尼稱，女皇清楚知道自己嫁給一個敢直言進諫的男人，而菲臘親王亦確實經常給她「不同的角度」。「女皇意識到身邊被許多只懂附和的人包圍，而在她的生命中有一個可以直接告訴她應該如何處事的男人，這可能讓她耳目一新」。

菲臘親王與女皇結婚73年，自1952年出席了22000多場公職活動，2017年8月退休，他2018年4月曾接受髖關節手術，2019年，97歲的菲臘親王駕駛其越野路華多用途車，在桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）附近的A149公路與一部黑色房車碰撞，衝出路面後翻側，幸好沒有受傷。去年年尾他不適送往倫敦的醫院治理，留醫四天後趕及與女皇及一眾家人共度聖誕。

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