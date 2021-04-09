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加州壁畫重現港人擋催淚彈畫面 畫家盼喚起世界重新關注香港

30分鐘前
reporter
記者 : 張紫茵

（北美通訊）數個青年頭戴黃色安全帽，掛上「豬嘴」，身穿黑衣，手持雨傘抵擋催淚彈的畫面，已成為香港人一抹不能磨滅的集體回憶。美國南加州沙漠上，日前誕生一幅大型壁畫，把這些畫面重新呈現。繪畫壁畫的澳洲藝術家Damien Mitchell指，希望透過畫作，重新喚起世界對港人爭取民主的關注。

駐洛杉磯記者：張紫茵

設計壁畫概念在2019年由紐約港人組織「獅山冰室」萌起，組織負責人之一Winnie（化名）表示，原本計劃在紐約市一座大廈外牆，繪畫一幅與香港抗爭有關的壁畫，於是發起眾籌，結果超額完成籌得超過7,700美元。但完成壁畫設計後，原本已承諾借出外牆的大廈業主，卻擔心題材敏感，反口拒絕參與這個計劃。

為了完成這幅壁畫，「獅山冰室」成員唯有尋找新地點，其間遇上美國爆發武漢肺炎疫情，經過幾番波折後，最終在獲得洛杉磯另一港人組織香港論壇（Hong Kong Forum）及雕塑家陳維明協助下，在洛杉磯近郊沙漠小鎮Yermo的「自由雕塑公園」內覓得位置重新築牆，再繪上名為「Come What May」的畫作。

Winnie表示，「原本想在紐約市（創作壁畫），讓紐約人看到這件事，但是我對現在的效果也有信心。因為在築牆期間，不少人專程前來參觀，比我們預期中多。（壁畫）地點在洛杉磯與拉斯維加斯中間的高速公路，我們知道有不少華人會前來旅遊或置業，並經過這條公路。（壁畫）在這個角度﹑顏色很搶眼球，相信大家都無可避免會見到。」

在壁畫旁邊，還有一幅去年由當地港人築起，用來表達心聲的「連儂牆」，以及陳維明為香港創作的「光時」雕塑。這些與港人爭取民主相關的藝術品，在公園內自成一國，充滿香港人抗爭回憶。

壁畫由香港藝術家Divad設計，執行則由來自澳洲﹑駐紐約畫家Damien Mitchell負責。Damien接受訪問表示，他花了數周籌備繪畫這幅大型壁畫，最後用了兩、三天時間製作，相信牆上的畫面可以維持一段長時間。

Damien表示，他仍然記得2019年香港抗爭運動開始時，得到世界注視，但隨着時間流走，港人也慢慢變得絕望。他認為，壁畫可喚起這些回憶，也讓更多人了解這場抗爭，「我深信公共藝術應該要有含意，很多我的作品都反映了政治概念，過去在世界各地噴上過百幅壁畫之中，最好的壁畫都是有意思的，而不只是漂亮。」

Winnie指，當初只為繪上壁畫而發起眾籌﹐但如今要由義工一手一腳，由零開始築牆再上畫，成本增加了不少，資金也所剩無幾，甚至要倒貼。他指，過去一年「獅山冰室」本想再辦其他活動，但壁畫一直未完成，使他們裹足不前；如今項目總算大功告成，他們會着手籌備其他支援香港的文藝活動，為國際線文宣出力，「美國很多香港人未必了解到游說是有用的，如果有一萬個人看到這幅畫，從而被激發起幫忙（香港爭取民主），就已經很好。」

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獅山冰室自由雕塑公園壁畫抗爭國際線文宣抗暴之戰光時反送中陳維明
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