（北美通訊）數個青年頭戴黃色安全帽，掛上「豬嘴」，身穿黑衣，手持雨傘抵擋催淚彈的畫面，已成為香港人一抹不能磨滅的集體回憶。美國南加州沙漠上，日前誕生一幅大型壁畫，把這些畫面重新呈現。繪畫壁畫的澳洲藝術家Damien Mitchell指，希望透過畫作，重新喚起世界對港人爭取民主的關注。

駐洛杉磯記者：張紫茵

設計壁畫概念在2019年由紐約港人組織「獅山冰室」萌起，組織負責人之一Winnie（化名）表示，原本計劃在紐約市一座大廈外牆，繪畫一幅與香港抗爭有關的壁畫，於是發起眾籌，結果超額完成籌得超過7,700美元。但完成壁畫設計後，原本已承諾借出外牆的大廈業主，卻擔心題材敏感，反口拒絕參與這個計劃。

為了完成這幅壁畫，「獅山冰室」成員唯有尋找新地點，其間遇上美國爆發武漢肺炎疫情，經過幾番波折後，最終在獲得洛杉磯另一港人組織香港論壇（Hong Kong Forum）及雕塑家陳維明協助下，在洛杉磯近郊沙漠小鎮Yermo的「自由雕塑公園」內覓得位置重新築牆，再繪上名為「Come What May」的畫作。

Winnie表示，「原本想在紐約市（創作壁畫），讓紐約人看到這件事，但是我對現在的效果也有信心。因為在築牆期間，不少人專程前來參觀，比我們預期中多。（壁畫）地點在洛杉磯與拉斯維加斯中間的高速公路，我們知道有不少華人會前來旅遊或置業，並經過這條公路。（壁畫）在這個角度﹑顏色很搶眼球，相信大家都無可避免會見到。」

在壁畫旁邊，還有一幅去年由當地港人築起，用來表達心聲的「連儂牆」，以及陳維明為香港創作的「光時」雕塑。這些與港人爭取民主相關的藝術品，在公園內自成一國，充滿香港人抗爭回憶。

壁畫由香港藝術家Divad設計，執行則由來自澳洲﹑駐紐約畫家Damien Mitchell負責。Damien接受訪問表示，他花了數周籌備繪畫這幅大型壁畫，最後用了兩、三天時間製作，相信牆上的畫面可以維持一段長時間。

Damien表示，他仍然記得2019年香港抗爭運動開始時，得到世界注視，但隨着時間流走，港人也慢慢變得絕望。他認為，壁畫可喚起這些回憶，也讓更多人了解這場抗爭，「我深信公共藝術應該要有含意，很多我的作品都反映了政治概念，過去在世界各地噴上過百幅壁畫之中，最好的壁畫都是有意思的，而不只是漂亮。」

Winnie指，當初只為繪上壁畫而發起眾籌﹐但如今要由義工一手一腳，由零開始築牆再上畫，成本增加了不少，資金也所剩無幾，甚至要倒貼。他指，過去一年「獅山冰室」本想再辦其他活動，但壁畫一直未完成，使他們裹足不前；如今項目總算大功告成，他們會着手籌備其他支援香港的文藝活動，為國際線文宣出力，「美國很多香港人未必了解到游說是有用的，如果有一萬個人看到這幅畫，從而被激發起幫忙（香港爭取民主），就已經很好。」

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