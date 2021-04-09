日本皇嗣（即皇儲）秋篠宮文仁親王的長女真子公主2017年跟男友小室圭訂婚，可是因為後者的母親傳出欠債，導致二人如今仍未完婚。小室圭周四向傳媒強調，迎娶真子公主的心意沒有改變。日本宮內廳周五指，真子公主就此回應稱：「如果有人能理解，我將不勝感激。」

共同社報道，小室圭透過律帥向傳媒發送24張A4紙的文章，他在文中表明「結婚的心意不變」，同時解釋向傳媒發文，是希望盡量能夠修正錯誤的資訊，因為如果一直保持沉默，只會讓其他人對他產生不信任。

小室圭進一步解釋指，現在向傳媒交代事件的原因之一，是因為文仁親王去年11月30日在生日記者會上，表明希望他能就事件作出說明，另一原因是去年日本雜誌《週刊現代》獨家報道了他母親的前未婚夫。

他指出其母親在2019年5月後跟前未婚夫持續溝通，事情仍未完全解決，後者卻片面向傳媒放話，很多地方都跟事實不符。小室圭認為如果再沒有作出解釋，否認或反駁對方言論，母親很難持續再跟他和平協商。

婚事遲遲未能完成

現年29歲的小室圭2017年跟同齡的真子公主訂婚，但日本宮內廳翌年宣佈婚事延期，兩人至今仍未完婚，盛傳跟小室圭母親涉嫌欠債的傳聞有關。文仁親王去年表示同意女兒真子的婚事，因日本憲法規定，婚姻只要雙方同意即可，真子公主和小室圭若真想結婚，父母應尊重其想法。

真子公主去年透過宮內廳發表信函表明，她與小室圭結婚是必要的選擇；日皇德仁在今年2月的61歲生日記者會，亦開腔表示希望事態可以發展至「很多人都信服和高興的情況」。

中央社／日本放送協會

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