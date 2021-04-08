美國參議院外交關係委員會定於下周三(4月14日)開會，考慮一項兩黨共同推動的法案，加強國家阻止中國擴大全球影響力的能力。這項《2021年戰略競爭法案》授權政府採取外交和戰略行動抵抗北京的擴張，反映國會內民主共和兩黨的強硬反華情緒。

法案除了會應對中國的經濟競爭外，亦針對人道與民主價值，例如就中國對新疆維吾爾人政策及支援香港民主而向中國實施制裁。法案強調需要「優先進行軍事投資以令美國在印太地區達到政治目標」，指國會必須確保適當運用聯邦預算，把戰略迫切放在與中國的競爭上。

法案又擴大負責審議有潛在國家安全風險金融交易的美國海外投資委員會的權責，提出提升與台灣的夥伴關係，形容台灣是美國印太戰略的重要部份，不應限制美台官方的接觸。

法案又指華府應鼓勵盟友對北京的「進取和獨斷行為」做多一點，並在每個聯邦部門委派一名高級官員協調對中國的戰略競爭。法案另一條文是限制對設置中國軍事設施國家的援助，指北京利用「一帶一路倡議」推進其安全利益及令軍事影響力擴張更遠。

法案由外交關係委員會民主黨籍主席梅南德茲（Robert Menendez）和共和黨參議員里施（Jim Risch）聯合提出，文本稍後會交予委員會成員增刪，一星期後開會討論修訂和表決。

路透社

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