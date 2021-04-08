美國南卡羅萊納州約克縣(York County)警方說，前職業美式足球員阿當斯(Philip Adams)周三在石山鎮(Rock Hill)槍殺5人後吞槍自盡。死者包括當地一位名醫、他的妻子和兩名孫兒。警方仍未確定動機。

70歲醫生萊斯利(Robert Lesslie)、他的69歲妻子和兩名分別只有5歲和9歲的孫兒，在石山鎮寓所內遭槍殺，一名在寓所內工作的38歲男子則死於屋外，事件中還有另一名38歲工人受槍傷，情況危殆。

當地警長托爾森(Kevin Tolson)說，警方首先收到一名男子報案，高叫被人開槍打傷，而他的同事則中槍失去知覺。警方之後收到另一名男子報案，指聽到鄰居傳出約20響槍聲，之後有人離開，相信發生了嚴重槍擊案。警方到場調查，從現場遺留證據認定阿當斯是疑犯。

警方之後趕到阿當斯父母的寓所，把他們撤出屋外，並企圖說服阿當斯投降，但最後發現他在睡房內吞槍自盡。萊斯利是當地名醫，專長是急症和職業治療。一名知情人士向傳媒表示萊斯利曾為阿當斯治療，但托爾森未能證實阿當斯是他的病人。

32歲的阿當斯在5個球季曾為6支球隊效力，2015年掛靴。他在2010年球季足踝曾嚴重受傷，2012年球季遭遇2次腦震盪。阿當斯的父親指腦震盪毀了他的一生，甚至可能導致今次槍擊事件。他接受當地電視台訪問時說：「他是一名好孩子，我想足球令他變得一團糟。」

美聯社

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