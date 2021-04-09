美國總統拜登的兒子亨特（Hunter Biden）醜聞再遭曝光。英國《每日郵報》再從亨特的手提電腦中修復逾25萬條短訊、電郵及2,000多張照片及影片，顯示他2018年在未獲授權下受特勤局保護，並曾懇求父親拜登參選總統以挽回他的聲譽。桃色史方面，亨特被揭喜歡與妓女自拍淫照及色情影片並儲存留念，甚至在色情影片網站Pornhub設有個人賬戶分享。

《每日郵報》2月亦曾修復亨特的手提電腦資料，指亨特在哥哥死後隨即搭上大嫂哈莉，其間又與哈莉的胞姊偷情。這次《每日郵報》再揭發亨特在Pornhub設有賬戶，專門上載他本人的色情影片，電腦亦儲存多張淫照，例如其中一張照片顯示他躺在床上，兩名女子只穿內褲坐在其身上；另一張照片則顯示亨特只穿內褲拍照。另外亨特亦喜歡在召妓時拍攝影片，往往以平板電腦和手機從不同角度攝錄。

多角度拍片 不時買「偉哥」

目前據指屬於亨特的色情影片網站賬戶仍然存在，顯示為私人賬戶，影片和照片不公開。賬戶有1,800多人訂閱，對上一次登入已是一年前，並儲存3個播放清單，分別名為「藥後性愛」、「女同性戀」和「zz」。

通訊記錄同時揭露亨特的吸毒習慣，顯示他經常要求拆家送貨至酒店，亦不時購買壯陽藥威而鋼。2019年3月亨特一次召妓及吸毒期間更險些被捕，當時他因外出提款避過一劫。一張亨特在牙醫診所的自拍則顯示，他的牙齒已明顯嚴重受破壞，相信是由長期吸毒所致。

拜登曾憂對話外洩：小心短訊

今波爆料亦牽涉政治，其中亨特2018年沉溺於吸毒及召妓期間，一直受特勤局保護，但拜登和家人應在2017年拜登卸任副總統後便不再受局方保護，按照正式記錄，拜登家族2018年時亦無人列入特勤局保護名單。

其中亨特2019年2月24日上午曾向拜登發「千字文」短訊，抱怨自己被拜登團隊描繪成「家庭問題」和「麻煩人」，以至被標籤逃稅、淫亂、吸毒等形象，拜登也沒為他辯護。亨特數小時後再向拜登發短訊，形容「假如你不參選，我便沒機會翻身」，拜登下午終於回覆指他會參選，希望亨特早日恢復正常，又稱對哈莉感不滿。拜登最後在2019年4月宣佈參選總統。

拜登在短訊記錄中，曾提出資助亨特的女兒支付牙醫費用，並表示憂慮他與亨特的短訊記錄曝光，形容「小心你的短訊，我可能已被黑客入侵」。拜登2018年也曾開解跟哈莉吵架的亨特，坦言對二人爭執不感意外，又曾叫亨特回家稱可以一同解決問題，但亨特表示「自從哥哥死後我便沒有家」。

預告更多爆料 疑與家人一同吸可卡因

《每日郵報》指今次修復的資料包括2016至2019年間的10.3萬條文字短訊、15.4萬封電郵和2,000多張照片，強調已向專家查證，相信其獲得的資料是來自亨特的電腦，也未發現資料有偽造迹象。

報道還預告未來數天會持續有新爆料，包括亨特透過召妓和吸毒的巨額開支為自己扣稅；拜登家族有5名成員曾因吸毒及酗酒需接受治療；亨特曾與另一名家人一同吸食可卡因；亨特搭上精神科醫生；以及亨特與妓女在寢室的對話等，更形容新的爆料將「更驚人」。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !