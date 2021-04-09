美國國務卿布林肯布林肯（Antony Blinken）周四和菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）通話，兩人齊聲批評中國民兵漁船在南海活動表達關切。美國國務院在聲明中表示，布林肯亦在通話中重申《美菲共同防禦條約》（U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty）適用於南海。

菲律賓日前表示，中國逾200艘疑由民兵駕駛的漁船上月駛入有主權爭議、南中國海牛軛礁（Whitsun Reef）321公里專屬經濟區，令南海局勢再掀波瀾。中國外交部發言人華春瑩本月1日回應稱，船隻只是為了躲避惡劣天氣，船上沒有民兵，又強調牛軛礁是中國南沙群島一部份，向來是中國漁船的重要避風點，完全是正常之舉。菲律賓外交部之後警告，只要中方船隻仍然停泊，菲方將每日提出外交抗議。美國當時曾回應事件，稱會站在菲律賓一方，並指控中國威嚇、挑釁和威脅其他國家。

有專家指，北京近期在南海的動作是試探美國反應，在菲總統杜特爾特親華立場下，美國如何回應得當是關鍵，以免又步奧巴馬政府2012年在黃岩島爭議上顯得不力後塵，令美國在東南亞信譽受損。

分析指美國如何準確地回應事件是一大關鍵，假設美國派出戰機或軍艦到牛軛礁，就顯得反應過度，更令美國變得像侵略者。另一方面按兵不動卻顯得軟弱，尤其美國過去幾年來一直都有挑戰中國聲稱的領海主權，頻派軍艦維護自由航行。

美國前太平洋司令部聯合情報中心主任舒斯特（Carl Schuster）批評中國「避風」說法是謊話、「一個高明但不誠實的策略」，「只有專業海員知道這是謊言，無人會在風暴結束數周後，船隻仍在暴風區域避浪」。拜登曾聲言與區內盟友合作遏止中國野心，舒斯特認為北京近日的舉動是試探拜登會否作出任何行動。

路透社/《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !