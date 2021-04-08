美國國務卿布林肯前日與伊拉克外長侯賽因舉行視像戰略對話，雙方同意撤走在伊拉克境內的2,500名美軍，這將是美國自2003年佔領伊拉克後，第二次由當地撤軍，但未有定出時間表。

伊朗成最大得益者

美伊會後發表聯合聲明，指恐怖組織伊斯蘭國（IS）威脅消減下，伊軍實力也日漸增強，「各方確定美國及聯軍的任務，正過渡到專注在訓練和顧問的工作，因此容許由伊拉克抽調出剩下的戰鬥部隊，重新部署。稍後雙方會在技術會談敲定日期」。

美國五角大樓正在重新審視全球的美軍部署，總統拜登跟前總統特朗普在許多政策上南轅北轍，但在尋求結束中東兩場「無止境戰爭」上卻不謀而合。特朗普任內跟塔利班組織有協議，今年5月1日撤走阿富汗2,500名美軍；拜登上月指有點趕，但也不會拖太久。

拜登對撤軍日期採取模糊態度，也許是吸取了前總統奧巴馬的教訓。曾任奧巴馬副手的拜登，有份策劃美軍在2011年由伊拉克撤走，再宣佈分階段由阿富汗撤軍。可是，伊斯蘭國後來迅速在伊拉克崛起，塔利班也在阿富汗重新坐大，迫使奧巴馬政府在2014年再派兵入伊拉克，同時凍結阿富汗的撤軍計劃。

今次美軍若由伊拉克撤出，最大得益者肯定是伊朗。連年戰禍，令擁有豐富石油資源的伊拉克極依賴伊朗的電力及天然氣供應，加上當地親德黑蘭的什葉派民兵，實力已發展至足以挑戰伊拉克卡迪米政府。

美聯社