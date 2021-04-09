中國「戰狼外交」導致與多國關係緊張，最近在土耳其與對方就新疆問題爆發罵戰，中國駐土耳其大使館及中國外交部均開腔批評。土耳其首都安卡拉市政當局周三在中國大使館前挖大坑，有意見認為是反映土耳其正在走一條與西方不同的反擊之路，贏盡民眾掌聲。分析指，倘若事件繼續升級，或會迫使土耳其政府改變立場，就維吾爾人權問題制裁中國。

安卡拉市長與另一位政治家早前發文紀念維吾爾「巴仁鄉起義31周年」，先後遭中國駐土使館及中國外交部點名批評。土耳其外交部其後召見當地中國大使抗議，地方層面亦出現另類反抗，安卡拉市政部門管理人員厄茲托克（Cuneyt Ozturk）周三（7日）在Twitter上發佈兩張在中國駐土使館前施工的照片，他表示施工是為了「檢查此地區的居民是否盜用自來水資源」。

厄茲托克此前還在另一條推特中以嘲諷語氣寫道，中國大使館本月可能不用支付水費。他還暗諷中國對土耳其的「疫苗外交」和經濟施壓。

維吾爾人：土耳其人也不吃這一套

維吾爾裔土耳其公民瑞法特向自由亞洲電台表示，按照職權劃分，安卡拉市較小街道和市政工程由市政府負責，今次在中國大使館門前突然施工，應該是針對外交事件的一種另類表態。瑞法特說，市政府的名目是「查盜飲用水資源的問題」，所以挖那塊地，實際上就是諷中國大使館，「對中國就應該這樣，土耳其人都很擁護這一舉動」。

瑞法特又指，中國威脅土耳其民選的市長和政客，中國外交部愛說「我們中國人不吃這一套」，「我們土耳其人也不吃這一套，你既然做出這種流氓作法，除了口頭上譴責以外，我們有很多其他的渠道可以向你反擊」。

土耳其為維吾爾人在海外的主要避難國之一，目前估計有5萬維吾爾人在此避難。早前有傳中國政府以「疫苗外交」施壓土國簽訂引渡協議，令外界擔憂維吾爾人處境。但瑞法特認為，中共戰狼式外交讓土耳其民眾覺醒，民間的抗議潮也會影響政府的對中態度，這對維吾爾人未嘗不是一件好事。

伊斯坦布爾大學東突厥斯坦問題教授庫爾（Omer Kul）表示，中國在國際的形象已經很差，這次中共「戰狼式發言」引發土耳其民間及媒體很大的反感。目前西方多國指摘中共對維吾爾人種族滅絕，部分更因而制裁中國，但土耳其與中國仍處合作關係，暫無跟隨制裁行動。但庫爾認為，倘若事件繼續升級，也許會激發土耳其發動制裁。

網上紀念巴仁鄉起義 引發中土罵戰

1990年4月5日至4月6日，新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣巴仁鄉發生騷亂，200多人圍攻政府，與武警激烈衝突，50名維族人和6名武警死亡。維族人事後被當局大舉搜捕，當中數以萬計民眾逃往土耳其。

在「巴仁鄉起義31周年」當天，在野「共和人民黨」（CHP）籍的安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavas）和右翼在野「好黨」（IYI Party）黨魁阿克謝內爾（Meral Aksener），分別在社交網站發文紀念。亞瓦什更說：「土耳其人感受到東突厥斯坦（意指新疆）屠殺之痛苦，屠殺恍如今日發生一樣。」

中國駐土耳其大使館周二（6日）在Twitter重申「新疆是中國領土不可分割的一部分」，「中國堅決反對和強烈譴責任何人對中國主權和領土完整的挑戰。中國保留正當回應的權利」；該帖文更標誌了亞瓦什和阿克謝內爾帳號，事件引發逾8千名土耳其網民洗版反擊。

中國外交部周三（7日）支持大使館的言論，土耳其外交部則召見了中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。

自由亞洲電台

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