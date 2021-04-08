美國社交網絡平台Twitter不批准美國國家檔案和記錄管理局(NARA)在其平台建立前總統特朗普的推文檔案庫，令公眾不可在Twitter翻查特朗普以往發出的推文，是該公司首次如此處理一位前總統曾發表的言論。

Twitter周三表示，他們正與NARA合作為特朗普的推文入檔，包括一些被永遠刪除的推文，但檔案只作NARA之用，不會以任何形式重現在Twitter平台上。NARA多年來一直利用Twitter保留前政府官員在任時的推文，Twitter從未提出反對。

在今年1月6日發生衝擊國會山莊事件後，Twitter以「為免有進一步煽動暴亂的風險」為由，永遠禁制時任總統特朗普在其平台發表言論，Facebook隨後亦宣佈無限期封鎖特朗普賬戶，至今經過3個月，仍未決定是否讓特朗普的賬戶重開。

Twitter發言人說，由於公司永遠終止特朗普的賬戶，因此該賬戶的有關內容不會再在Twitter或政府賬戶的檔案中重現。NARA發言人亦作出相同陳述，表示該部門仍正探討最佳方法，讓他們不必把特朗普以往的推文放回原先平台而又可讓公眾查閱。發言人補充說，NARA希望公眾可翻查總統所有社交媒體記錄，包括任何被堵截或下架的推文。

美國《紐約郵報》

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