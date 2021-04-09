菲臘親王原是希臘王子，小時因國內政局動盪旅居英國，與未來的女皇相識，為了娶伊利沙伯，菲臘入籍英國，放棄了希臘和丹麥的王室銜頭，更由希臘東正教改信聖公會，迎娶女皇時，向皇太后承諾會珍惜女皇。

13歲的菲臘在一個皇室成員婚禮上初次邂逅8歲的伊利沙伯公主5年後兩人再遇，13歲的伊利沙伯對他一見鍾情，兩人自此魚雁傳情。

1939年他加入英國皇家海軍，同年與當時的女皇交往。菲臘親王在1947年7月9日與女皇訂婚，當時女皇年僅21歲，兩人11月20日在西敏寺結婚，開展長達70多年的婚姻生活。皇太后大婚前曾問菲臘「會否珍惜她的女兒」，菲臘就回答：「珍惜Lilibet（女皇的乳名）？我疑惑這個詞語能否足以表達我的內心。」他接着說：「完全和毫無保留地墮入愛河。」

菲臘在婚前宣佈放棄希臘王位繼承權，並入籍英國，大婚時正值二戰後，當時反德情緒高漲，結果菲臘的德國親人包括三位健在的姐姐都不被邀請出席婚禮。

菲臘婚後被派到地中海島國馬耳他（Malta）駐守，未登基的伊利沙伯公主曾隨菲臘在馬耳他居住。但她的父親喬治六世在1952年於睡夢中離世，為了讓伊利沙伯登基後履行君主職責，菲臘放棄海軍軍官生涯，自此「女主外、男主內」。

《蘋果》資料室

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