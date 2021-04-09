美國總統拜登周四頒佈收緊槍械管制的行政命令，主要針對自行組裝、未有向政府登記的「鬼槍」（ghost gun），並收緊購槍背景審查。拜登形容美國的槍械暴力如同疫症，令美國在國際上難堪，要求國會修例廢除槍械生產商的司法豁免權。

自行組裝無登記 難做背景審查

拜登的新措施以行政命令方式推行，要求司法部在30天內提出方案減少「鬼槍」。拜登解釋「鬼槍」由擁槍者自行組裝，沒有登記號碼，也無法追查或進行背景審查，令罪犯和恐怖分子可輕易購買，而且在30分鐘內就可完成組裝。聯邦政府最新數字顯示，洛杉磯政府從罪犯手上檢獲的槍械中有40%就是屬於「鬼槍」。

另一項新措施涉及手槍槍托，它可把一般手槍變成小型步槍，但背景審查遠比步槍寬鬆，拜登要求司法部在兩個月內處理好。他亦下令司法部草擬法例，容許各州自行立法授權法院及執法部門沒收對社區有潛在危險的槍械。

拜登：每日106人死於槍擊

近期美國發生多宗槍擊案，其中上月亞特蘭大一間按摩院的槍擊案造成8人死亡，因不少死者是亞裔女性而引起關注，周三南卡羅來納州再發生5死槍擊案，死者包括兩名兒童。拜登表示國內每天有106人因槍械死亡，必須停止，並形容槍械問題有如疫症。

美國國會2005年通過《保護合法槍械商業活動法案》，賦予槍械製造商部份司法豁免權，槍擊案受害者此後難以向法院追討槍械製造商造成的損失。拜登形容槍械業界是美國唯一無法被控告的行業，促請國會改變這局面，然而目前共和黨仍掌握參議院半數議席，預計修例將面臨極大困難。英國廣播公司（BBC）形容即使是最溫和的收緊槍管方案，也難獲國會通過，拜登亦承認他提出的新措施規模有限，但指這些都只是開始。

全國步槍協會揚言抗衡

支持擁槍權一方就質疑新措施侵犯憲法第二修正案，全國步槍協會（NRA）表明已準備為此抗爭。德州州長阿博特亦指拜登的新措施象徵自由派再試圖奪取美國人民的槍械，強調德州不會遵從，但會協助槍擊案受害者控告疑犯。

英國廣播公司/美國財經頻道CNBC

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