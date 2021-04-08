（北美通訊）一段加拿大三名警員私下交談的影片，近日在網上流傳。影片中，有警員慨嘆白人的日子「已經結束」，白人變成「少數」，在多倫多難以再找到純白人情侶。這番言論被批評是種族歧視，渥太華警方回應表示，已開始調查事件，強調絕不容許警隊內部存在歧視。

涉事影片長約52秒，估計由一幢民居的車房防盜鏡頭拍攝。影片中有三名警員，並包圍着車房內的一輛私家車，似乎沒有察覺對話已被錄下。

影片中一名警員表示，「我們的日子已經結束，白人的日子已經結束（white man’s day is done）。」 另一名警員和應道，「你可能是對的。」第三名警員接着說，「你似乎發現了一些東西。」第一名警員回應道，「在目前北美的人口，我想我們（白人）已經變成少數（minority）。」

這位率先展開話題的警員續說，「你在多倫多看到的每對伴侶，都是跨種族情侶。你不再見到白人和白人在一起，現在都是白人和亞裔、白人和東印度裔。我已經告訴我的兒子，他可以找華裔、亞裔女朋友。」 影片內字幕指出，三名警員均屬渥太華警察局（The Ottawa Police Service）。

有關影片近日在各社交平台廣傳，言論引起爭議。渥太華警察局發言人回應表示，已注意到有關影片並展開調查，強調這些言論，與警方價值觀不一致，不會容許歧視存在，「不論其意圖，影片中言論對社區和警方都有負面影響，並帶有冒犯，未來會侵害公眾對警方的信任以及警隊內部士氣。」

卡爾頓大學（Carleton University）社會學教授陳小蓓（Xiaobei Chen）表示，涉事影片是典型例子，反映白人一直認為自己擁有加拿大的固有想法。她指，影片中警員乎利用亞裔女性，來紓解自己的失望感，做法很有問題，反映亞裔女性長期遭受性剝削（long-standing sexual exploitation）。

陳小蓓說，她最關注的是，事件可能只是冰山一角，希望渥太華警方可藉此對警隊內的種族主義和殖民主義，對症下藥，而不要把事件貶為個別事件。

渥太華警察局去年提出「公平多元包容計劃」（Equity, Diversity and Inclusion plan），使警隊人員更多元化，以抑制警隊內的歧視問題。

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