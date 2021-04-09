俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢近日再次升溫，俄羅斯被指大舉向接近烏克蘭邊境的地區增兵，該地區兵力將自2014年以來最多，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四訪問烏東前線，表示會支持政府軍士兵。克里姆林宮幕僚長科扎克（Dmitry Kozak）警告一旦烏克蘭展開全面進攻，俄方會介入「保護烏東俄語居民」。美國國防部官員消息指，美軍計劃未來數周向黑海派出艦隊，而德國總理默克爾就致電俄總統普京，促撤回在烏邊界軍隊避免令局勢升級。

自2014年烏克蘭危機以來，烏東盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）兩地持續有親俄武裝分子活動，並佔據鄰近俄羅斯邊境地區。近月雙方武裝衝突升溫，年初至今已有25名烏克蘭士兵在區內死亡，相當於去年全年數字的一半。

俄增派重型武器 傳部署導彈

澤連斯基承認頓巴斯地區處於艱難時刻，形容士兵是保護國家的英雄，向他們致謝，他日前再次促請北約讓烏克蘭加入。烏克蘭軍方估計，俄羅斯截至3月底已向接壤烏邊境增撥2萬名士兵，網上流傳影片亦可見俄軍向邊境運輸坦克等，更有情報專家指俄方已在南部部署短程彈道導彈。

俄羅斯總統普京批評烏克蘭令烏東局勢升級，科扎克指俄方反應將視乎局勢而定，警告若緊張局面升溫，可能標誌烏克蘭「末日的開始」，但認為烏東民兵目前仍能應付烏克蘭政府軍。德國總理默克爾致電普京促請俄撤軍，以緩和緊張局勢。

傳美擬派艦赴黑海

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱密切關注烏東局勢，指俄方部署於邊境的軍力是2014年以來最多。美國有線新聞網絡（CNN）引述國防部官員指，海軍計劃未來數周派艦前往黑海以示支持烏克蘭，同時向俄羅斯傳達美國正密切監察局勢的態度。美軍亦可能在黑海的國際空域派出偵察機了解俄方動向。

現時美軍如要進入黑海，需提前14天通知控制博斯普魯斯海峽的土耳其，暫未知美方是否已發出通知。美軍消息人士形容，現時俄軍集結並不代表俄方會作出攻勢，估計只是進行訓練，但若局勢有變，美方也準備好回應。

英國廣播公司/英國《每日電訊報》/美國有線新聞網絡/中央社

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