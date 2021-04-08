歐洲藥物管理局（EMA）周三首次承認，牛津/阿斯利康疫苗存在「極罕見」的血栓副作用，英國政府隨即宣佈，將向30歲以下人士提供阿斯利康以外的疫苗。英國政府又引述劍橋大學的研究數字，顯示在感染風險較低的背景之下，30歲以下接種者產生嚴重副作用的潛在風險，較疫苗對減少重症的潛在效果更高，相信因此微調疫苗接種政策，不過在其他年齡組別，阿斯利康疫苗的防疫好處仍然大於風險。

英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）數字顯示截至3月底為止，79名接種阿斯利康疫苗的人士出現血栓症狀，當中19人死亡，相當於每100萬人中有4人會出現血栓、1人死亡，約三分之二血栓個案發生在女性身上。當局指雖然未有證據證明疫苗導致血栓，但兩者的關係「正明朗化」。

30歲以下每10萬人1.1人有嚴重副作用

劍橋大學溫頓風險與實證傳播中心研究數據顯示，阿斯利康疫苗在低感染風險的背景下，對年輕接種者的風險較利益更大。以每1萬人有2人感染武肺的環境計算，20至29歲人士若接種阿斯利康疫苗，每10萬人每16周重症入院數字可減少0.8人，但造成嚴重副作用的風險是每10萬人有1.1人，意味疫苗的風險較效益更大。

相反在其他年齡組別，疫苗的效益仍然大於風險，例如在30至39歲年齡組別下，疫苗在低感染風險環境中，估計每16周、每10萬人可減少2.7人因重症入院，而造成嚴重副作用的風險則為每10萬人有0.8人；60至69歲年齡組別的「效益」與「風險」對比數字更升至「14.1對0.2」，效益明顯較高。

倘疫情嚴重 任何年齡均效益超風險

至於在疫情較嚴峻的高感染風險環境，例如在第二波疫情高峯期間每1萬人有20人感染武肺的情況下，由於武肺感染及重症風險大增，而疫苗造成副作用的風險不變，故無論任何年齡組別，注射疫苗的效益都遠大於風險，其中20至29歲年齡組別的效益與風險比變為「6.9對1.1」，60至69歲組別的效益風險比則擴大至「127.7對0.2」。

英國廣播公司（BBC）分析承認，沒有疫苗或療法毫無風險，重點是要把它們的效益與風險相比，對於75歲以上人士而言，武肺的死亡率可達12.5%，相反因疫苗導致血栓的死亡風險只有100萬分之一，疫苗的效益明顯較高，但在30歲以下組別的差異則沒那麼明顯。不過BBC形容，其他疫苗可能會更好。

MHRA總裁雷恩（June Raine）強調阿斯利康的副作用仍然極為罕見，會繼續研究疫苗是否真的導致血栓，而對大部分人而言，當權衡疫苗的效益與風險後，接種仍是較佳選擇。EMA局長庫克（Emer Cooke）亦指，阿斯利康疫苗的好處仍較副作用的風險高，又指大部分血栓個案都在60歲以下女性身上發生。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）主席Wei Shen Lim表示，30歲左右的人士可自行決定是否接種阿斯利康疫苗，但專家至今仍認為接種疫苗的好處較大。

英國廣播公司/美國有線新聞網絡

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