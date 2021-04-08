美國參議院兩個委員會下周同日會分別討論兩個抗衡中國的法案。商務委員會據報將於下周三（14日），就《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）舉行聽證會，討論斥資過千億美元，加強美國科技研究的發展，以應對中國競爭。參院外交關係委員同日亦會召開會議，商討兩黨如何立法協助美國對抗中國不斷擴大全球影響力的草案。

路透社報道參院外交關係委員會召開的會議，會商討名為《2021年競爭策略法》（Strategic Competition Act of 2021）。草案全長283頁，提出美國必須鼓勵盟友在監察中共的「攻擊性及獨斷行為」方面做得更多，而每個聯邦部門及機構應該指定一名高級官員，負責協調與中國的競爭策略。

草案由參議院外交委員會民主黨主席籍梅南德茲（Bob Menendez）及共和黨的里施（Jim Risch）提出，算是交給參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的「功課」。舒默2月表示，已指示各委員會根據他去年提交的一攬子法案，草擬一條獲兩黨支持的抗衡中國法案。

另一法案強化美國科技工作

至於商務委員會討論的《無盡前沿法案》於去年提出，獲得跨黨派支持，包括參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員楊恩（Todd Young）。法案目標是5年內動用1100億美元（約8562億港元）強化美國科技工作。

參議院商業委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）發聲明稱，聽證會「將處理為強化美國創新生態系統的可能行動，包括增加國家科學基金會（National Science Foundation）的研究資金，令科學、科技、工程及數學方面渠道發展和多元，改善技術轉移，並投資地區性創新中心」。

舒默亦希望透過立法來提高美國半導體產量。國會助理指出，兩項提案總額可能為2000億美元（約1.56萬億港元）。

舒默上月表示，幾個參議院委員會將針對「目的在增強美國競爭力並對抗我們面臨來自全球與日俱增，特別是中國共產黨經濟威脅」的兩黨立法召開聽證會，並加以審議。

多名學者亦將出席聽證會，包括前總統特朗普任內領導白宮科技政策辦公室（OSTP）主任德羅格邁爾（Kelvin Droegemeier）、聖母大學（University of Notre Dame）教務長米蘭達（Marie Lynn Miranda）和來自密西西比州立大學（Mississippi State University）及麻省理工學院（MIT）開放式課程辦公室教育工作者等人士。

參議院的一攬子法案，反映了國會兩黨對北京持強硬態度，並關注中國的各種行動，包括美國與中國的經濟競爭，以及中國人道主義和民主價值觀。例如中國對待少數穆斯林維吾爾人、鎮壓香港異見人士，以及在南海的侵略行動等等。

中央社／路透社

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