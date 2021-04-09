全球最大零售網亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在2019年被爆出婚外情，導致離婚並被前妻分身家。當年第三者桑切斯（Lauren Sanchez）的兄弟邁克爾（Michael Sanchez）一度被指是「爆料人」，但邁克爾否認並入稟告相關傳媒誹謗。根據法庭文件，當年負責報道的記者供稱，真正爆料人實為桑切斯當時的丈夫兼荷李活金牌經理人懷特塞爾（Patrick Whitesell），以求在離婚時毋須付出贍養費。

美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）當時連環報道貝索斯與桑切斯的婚外情，包括他們的情慾短訊。邁克爾入稟告《國民問詢報》母企「美國傳媒公司」（American Media Inc.）和貝索斯誹謗 ，否認向傳媒洩露情慾短訊和淫照。網媒《野獸日報》（The Daily Beast）取得法庭文件指，當年撰寫報道的記者哈齊夫斯塔蒂烏（Nikolaos Tzima Hatziefstathiou）供稱，懷特塞爾才是爆料人。

情婦前夫否認是線人

哈齊夫斯塔蒂烏書面作供指，懷特塞爾發現時任妻子桑德斯與貝索斯的戀情後，想要離婚，而且無犯錯、無醜聞的一方，兼不用付出任何贍養費，因此懷特塞爾主動向傳媒匿名報料。哈齊夫斯塔蒂烏更形容，懷特塞爾一直是他報道的主要線人。

懷特塞爾是荷李活金牌經理人，旗下藝人包括麥迪文、賓艾佛力、奇諾李維斯、姬嘉鐸等。而他與桑切斯維持13年的婚姻，因為妻子跟貝索斯搞婚外情而告終。不過就爆料一事，他的發言人向《野獸日報》表示︰「此絕對並非實情，不幸地我們已非第一次看到邁克爾企圖把這齣怪誕而煩厭的馬戲演下去。」

記者被質疑誠信欠佳

另外，法庭文件上提到，哈齊夫斯塔蒂烏宣稱擁有容量達10 TB的檔案，全是美國傳媒公司（American Media Inc.）有關此醜聞的報道，但文件並沒載有上述檔案。

亦有傳媒同時指出，哈齊夫斯塔蒂烏的過往記錄不佳，曾在2019年被指篡改公共記錄和偽造文件，又曾涉及其他控罪。控方指，哈齊夫斯塔蒂烏為求取得政府文件，曾訛稱自己是美國廣播公司節目「Good Morning America」製作人及《紐約時報》記者。

英國《每日郵報》

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