英國牛津/阿斯利康（AstraZeneca）武漢肺炎疫苗面世後，全球多國都有人接種後疑出現血栓副作用，引發安全風險爭議，歐洲藥物管理局（EMA）周三建議將血栓列作該款疫苗的「非常罕有副作用」。以下是英媒解構民眾接種阿斯利康疫苗的各大疑問：

如果已接種首劑該怎辦？

建議指無論接種者年紀有多大，仍然應接種第二劑。目前未滿30歲而又接種了首劑疫苗的英國民眾很可能是從事醫護或社會福利相關工作，因此面對較高的被傳播風險，換言之平衡免疫能力和安全風險後，接種疫苗仍是較佳選擇。

另外根據指引，當局並不建議民眾混合接種不同藥廠的疫苗，除非遇到無可避免的情況。目前正在進行有關的測試，查看混合接種疫苗會不會影響效用。

接種兩劑後會有血栓風險？

不太可能，目前未有關於完成接種兩劑疫苗後出現血栓的報告，79宗有關個案都是出現在僅接種首劑的人士身上。據醫療監管機構的建議，如果接種首劑後出現有關的副作用，都不應該接種第二劑。

如果接種首劑後出現其他副作用？

未有證據顯示接種疫苗後出現肌肉酸痛和疲勞等副作用，跟血栓這種罕見的副作用有關係。專家指即使接種首劑出現血栓以外的副作用，仍應該接種第二劑。

仍未接種疫苗人士出現血栓風險有多高？

每年平均每百萬人有2人至16人會因為腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis，CVST）或腦部出現血塊而死亡，發生在女性上風險高兩倍，有可能是因為女性會接受激素替代療法或服用避孕藥，這有機會令CVST風險大增六倍。

能否治癒？

英國血液學學會（British Society for Haematology）表示血栓是可以治療，根據指引醫生應盡快向病人開出靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immunoglobulin）藥物，患者接受注射後能防止體內抗體被傷害，當情況回復穩定及有足夠的血小板時，便能使用抗凝藥物。

與其他藥物相比風險有多大？

根據丹麥一項大型研究，每1萬名服用過避孕藥的15歲至44歲女性，視乎所服用的避孕藥品牌，平均每年會有4人至16人出現凝血個案；相比沒有服用避孕藥的同樣群組，每年平均只得4宗。

其他類型的疫苗出現有關問題的個案也相當罕有。美國疾病控制及預防中心（CDC）估計，注射每1百萬劑流感疫苗，才有機會出現1宗至2宗吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome），即急性肌肉癱瘓疾病。美國全國凝血聯盟（National Blood Clot Alliance）則指，每1,000人中會有1人自然出現深靜脈血栓。

能採取甚麼措施降低風險？接種前應服用抗凝血劑？

接種前服用抗凝血劑（又稱薄血丸）或阿士匹靈等藥物並非好主意，這些藥物本身是應付出現血小皮水平不足或血液稀釋的情況，藥物本身亦會可能引發一些副作用。

倫敦國王學院（King’s College London）血栓及血液學教授亨特（Beverley Hunt）直言：「我們必須記住，這種情況是非常非常罕見……我們正在研發抗體，所以服用阿士匹靈是沒有幫助，或者服用抗凝血劑也可能是沒有用，特別是如果你血小板水平低時，會增加出血的風險。」

其他危險徵兆？

英國藥品和保健產品監管局（MHRA）行政總裁雷恩醫生（June Raine）指，接種疫苗數天後出現不尋常瘀傷或頭痛的人應立即求醫，但她亦強調輕微的流感病徵是所有武肺疫苗的常見副作用，包括頭痛、發冷和發燒，通常是在數小時內出現，並會在一兩天內消退。

倫敦大學學院（University College London）臨床神經病學教授沃林（David Werring）強調，及時治療相當重要，所有醫生及專業人員都必須了解血栓的可能症狀，尤其是腦血栓，因此如果在接種疫苗後4天至21天出現突發或遞增的嚴重頭痛、手臂或腿部無力、語言或視力障礙、氣促或者腿部疼痛和腫脹等，必須求醫。

英國《泰晤士報》

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