在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的律師指，他身體狀況惡化，四肢開始失去知覺。律師團和盟友要求把他移送至一間「正常」的醫院。惟克宮發言人指納瓦爾尼不會獲得任何特別待遇。

治療無效 體重跌13公斤

44歲的納瓦爾尼早前已指背部劇痛和雙腿失去知覺，斥獄方未有提供適切治療和藥物外更剝奪他睡眠作折磨，上周開始絕食抗議，日前開始猛烈咳嗽和發高燒，其囚室有三人因肺結核入院。

納瓦爾尼前日指獄方為了打擊他絕食，在他附近燒雞、在他口袋放糖果；又指獄方至今拒告訴他診斷結果，並不准許他選擇醫生。

他的律師科布澤夫前日探監後指他被診斷出兩處脊間盤突出，「他可走路，但會痛，病情明顯已惡化，雙腿、手掌和手腕正失去知覺，情況令人憂慮」。科布澤夫指納瓦爾尼周一發燒達39℃，至前日才回落至37℃，又指他因絕食一日輕一公斤，但仍未放棄。另一律師米哈伊洛娃就指他體重由入獄時的93公斤跌至80公斤，並引述神經科醫生指獄方的治療無效。

華府對於納瓦爾尼情況惡化的消息感到不安，拜登政府視俄羅斯囚禁納瓦爾尼「含政治動機，是無法接受的不公義」，要求立即釋放他。

路透社/法新社/美聯社