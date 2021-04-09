美國霍士新聞周四宣佈聘請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任評論員，成為最新一位獲聘的特朗普政府前官員；而前副總統彭斯（Mike Pence）與出版社達成協議，預計2023年出版回憶錄，。

蓬佩奧以往經常擔任霍士新聞的嘉賓，霍士新聞在新聞稿中表示，蓬佩奧將在霍士新聞頻道和霍士財經新聞網白天和晚上黃金時段提供分析，而蓬佩奧周五會在霍士招牌早晨節目《Fox & Friends》首度登場。

霍士行政總裁斯科特（Suzanne Scott）說：「蓬佩奧在外交政策和國安議題方面是全美最知名、最受敬重的人士之一，我很期待他在我們各個平台上，與我們數以百萬計的觀眾分享他獨到的見解。」

蓬佩奧說：「我打算提供坦率、直接的分析，讓觀眾了解地緣政治、國際關係，以及有助為美國帶來前所未見的繁榮與安定的『美國優先』政策。」

特朗普政府幾名官員先後加入霍士新聞，霍士上周宣佈聘用白宮前發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany），出任每周一至五中午節目《Outnumbered》共同主持人。而特朗普政府前首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）今年2月，在霍士財經新聞網主持新節目。

彭斯回憶錄酬金料逾300萬美元

另外前副總統彭斯（Mike Pence）亦與出版社達成協議，預計2023年出版回憶錄，酬金料逾300萬美元（約2,340萬港元）。他又成立一個新的右翼政治團體，被指為翌年競選總統鋪路。

彭斯在聲明中指：「我期待與出版社西蒙與舒斯特的優秀團隊合作，邀請讀者一同踏上這段由印第安納州一個小鎮前往首都華盛頓的旅程。」他的經理人維尼亞諾透露，「所有大型出版社」都有競逐出版此書，又指交易達「七位數字」。

西蒙與舒斯特透露與彭斯就出版兩本書達成協議，但未有提供另一本書的詳情。高級副行政總裁卡內迪形容：「他這本帶有啟示性的自傳，將成為這個美國歷史上重要總統任期的權威著作之一。」對於回憶錄會否提及1月6日的國會騷亂，出版社則拒絕回應。

中央社/美聯社/法新社/英國《泰晤士報》

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