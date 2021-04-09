英國愛丁堡公爵(The Duke of Edinburgh)菲臘親王百年歸老，享年99歲，英國皇室早已經制訂行動代號「福思橋」（Forth Bridge）的喪禮安排計劃，據報皇室已就兩人身後事作出籌備同綵排。

「福思橋」行動代號是指中斷連接愛丁堡與法夫（Fife）的橋樑，當中包括詳細的喪禮安排計劃，例如菲臘親王日後安葬的地方，以及公眾的哀悼期等等。

喪禮料於聖喬治教堂舉行

作為女皇夫婿，菲臘親王的葬禮會以全套國葬儀式舉行，但他本人已表明一切從簡，相信皇室會按照其遺願，僅親友及英聯邦國家領袖出席喪禮。喪禮很大機會在溫莎堡的聖喬治教堂（St. George’s Chapel）舉行。

儘管菲臘親王希望喪禮維持低調，但過程很大可能仍然會有電視直播。

全國將哀悼8日

英國進入哀悼期直至菲臘親王喪禮舉行為止，此期間除了白金漢宮上方代表君主的皇家標准旗幟外，其他機構將下半旗致哀。

國會議員將在他們的左臂上戴黑臂章，而新聞主播將穿黑衣。皇室成員亦會穿深色衣服，並戴上臂章。女皇的官方哀悼為期8日，皇室就會哀悼30天，女皇在這段期間將停止公務。

菲臘親王靈柩不供國民瞻仰

據悉菲臘親王的靈柩亦不會停放供國民瞻仰，細節將因應武漢肺炎疫情有所修改。皇夫生前不喜歡對他個人的關注，堅持要求舉行低調儀式，其助手曾稱：「他認為自己沒有那麼重要」。菲臘親王將是逾一個世紀以來，首位不供國民瞻仰的君主配偶。菲臘親王之後將長眠於溫莎堡的弗羅格莫爾花園（Frogmore Gardens）內。

大部份英國君主都會葬於西敏寺（Westminster Abbey）及聖喬治教堂，維多利亞女皇選擇安葬在弗羅格莫爾花園，與早自己40年離世的夫婿阿爾伯特親王（Prince Albert）長眠於此。

英國《太陽報》

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