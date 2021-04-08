聽命於緬甸軍政府的駐英國武官，前晚發動「外交政變」，佔領緬甸駐英大使館，把反對軍事政變的大使拒諸門外，副大使代表緬甸軍政府接管大使館。英國外相藍韜文譴責緬甸軍政府「恃強凌弱」，惟受限於外交政策，英方已接受緬方將大使撤職的決定。事件令人關注緬甸軍政府會否用同一手法對付世界各地的「叛逆」使節。

遭罷免的覺蘇瓦敏（Kyaw Zwar Minn）對英國傳媒表示，自己是被兩名同僚「背叛」；相信他是指武官和副大使。他表示，前晚他離開大使館時，效忠於軍政府的「武官等人闖進來，佔領了大使館」。他並指，副大使漆溫（Chit Win）以代辦身份接管了大使館。

「他們說是接獲首都指示，不讓我進去。」覺蘇瓦敏稱：「這是政變……這裏是英國不是緬甸，他們不能在倫敦如此胡作妄為。」緬甸軍政府未回應記者查詢。

覺蘇瓦敏並表明，要徹夜守在館外，因為「這是我的大使館，我必須進去」。 有反政變的緬甸人其後趕到聲援覺蘇瓦敏，有警員到場維持秩序，提醒他們遵守限聚令。

覺蘇瓦敏呼籲英國政府勿承認緬甸軍政府指派的大使，要將之遣返緬甸，並說「衷心相信英國政府不會支持那些為軍政府做事的人、相信英國政府會繼續明確反對不合法的軍政權」。

英受限外交政策迫接受

藍韜文昨日推文，譴責緬甸軍政府的手段，斥「恃強凌弱」，覺蘇瓦敏「勇氣可嘉」令人敬佩。惟外交人士指出，當局必須按外交政策行事，緬甸軍政府昨日正式知會英方覺蘇瓦敏被撤職，英方別無他法只能接受。

這場不尋常的「外交政變」，源於2014年起派駐英國的覺蘇瓦敏在上月發聲明，敦促軍方釋放原文人政府國務資政昂山素姬與總統溫敏，惹軍政府不滿，上月9日被外交部召回，但他並未領命回國。他上月曾說有向軍方抗議暴力對付示威者的做法。

聲援者憤慨 恐照辦煮碗

本身也是軍人出身的覺蘇瓦敏稱，使館被佔一事令他氣惱，但他並不意外，自言早就預期軍方會設法「奪館」。但有到場的緬甸人顯得憤慨，怒斥緬甸軍方政變。「他們騎劫了我們的大使館，這裏不屬於軍方。」他警告說：「假如今次讓軍方得逞，他們會在全球其他緬甸使館照辦煮碗。」

自從緬甸軍方2月1日政變奪權、並且暴力鎮壓的反政變示威活動以來，英國一再譴責緬甸軍政府，並且頒佈制裁，將一批完全或局部由緬甸軍方控制的企業列入制裁名單。

除了覺蘇瓦敏，緬甸駐聯合國代表覺莫敦（Kyaw Moe Tun）亦高調反對軍事政變，他2月底曾公開呼籲聯合國「採取一切手段對付緬甸軍方」，隨即被辭退，軍政府並指派其副手頂上，但他跟覺莫敦同一陣線，寧願辭職，讓覺莫敦留任。

法新社/路透社/英國《每日電訊報》