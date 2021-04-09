美國愛達荷州州議會周三表決通過譴責中國，指北京政府隱暪武漢肺炎疫情、壓迫新疆維吾爾族，又漠視國際責任並違反人權，要求華府制裁中國。

議案以備忘錄形式在2月16日提出，指摘「中國政府獨裁，其不當行為造成歷史上數百萬人死亡的疫情，且正對新疆維吾爾族人進行種族滅絕」。備忘錄將轉交美國總統拜登和國會參眾兩院議長，表達愛達荷州立場，指「中共帶有敵意，中國政府不當的行為應受到制裁」。

愛達荷州立法機關認為中國有多項隱暪疫情的缺失，除要求舉報的吹哨者封口、在充分證據下否認病毒會人傳人，且對阻止疫情擴散幾無作為。中國在掩飾疫情的同時，到處囤積優質個人防護設備（PPE），卻輸出有瑕疵的防護設備到世界各地，危及其他國家的醫護與第一線急救人員的生命。中共種種作為對全球各國與民眾造成不可彌補的損失。

愛達荷州至今有超過18萬人確診，近2000人病故，疫情期間許多人無法與臨終的摯愛親人見最後一面。在經濟方面，不少小型企業倒閉、僱員掙扎求存。

中央社

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