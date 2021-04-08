土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)周二在安卡拉會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）時，竟然沒有安排適當座位給馮德萊恩，引發一場外交風波。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在傳媒前指摘埃爾多安公開羞辱馮德萊恩，形容他是「獨裁者」。土耳其之後狠批德拉吉「醜陋地」把埃爾多安比喻為獨裁者，傳召意大利駐安卡拉大使，並否認座位安排涉及性別歧視。

當日的新聞片段顯示，當3位領袖進入一個豪華的會議廳後，埃爾多安與米歇爾先後在兩張鍍金的座椅上就坐，而馮德萊恩則站著有點不知所措，望著他們，右手有些動作，並似乎在說「um」或「ehm」。她最後被安排坐在12呎外一張淺褐色沙發上，與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）對著坐。根據外交禮儀，在此場合中，外長是次一級的官員。

馮德萊恩當時有點驚訝，她的發言人馬默(Eric Mamer)周三證實她感到不高興，因為她的座位安排應與埃爾多安和米歇爾相同。馬默表示這是安排座位的土耳其官員的錯，馮德萊恩當時選擇坐在遠處沙發而不堅持即場安排相同座椅，但「不公開發作不代表此事無關痛癢」。

德拉吉說：「我絕對不同意埃爾多安對馮德萊恩主席的行為…我認為那是不恰當行為，而我為馮德萊恩遭受此侮辱感到難過。」他又說：「基於此種種，讓我們稱他們為獨裁者，儘管必須與他協商，但當表達不同觀點和意見時，必須毫不客氣地實話實說。」

今次事件亦反映出歐盟兩位領袖不團結，引發網上嚴厲批評，指是性別歧視。

路透社/美國《華盛頓郵報》

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