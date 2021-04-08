被視為南韓明年總統大選前哨戰的地方補選，投票結果昨日出爐，在野國民力量黨大捷，連奪首爾和釜山全國兩座最大城市的市長職位，給受醜聞困擾的執政共同民主黨敲響了警號。總統文在寅稱會嚴肅接受國民問責。

在首爾市長補選中，國民力量黨候選人吳世勳以57.5%得票率力壓對手朴映宣，更全取首都25個選區。這與共同民主黨的朴元淳在2018年贏得24個區連任首爾市長，幾近翻版。捲入性騷擾的朴元淳去年自殺身亡，遺下空缺。

兩大市補選投票率破紀錄

至於釜山市長補選，國民力量黨候選人朴亨埈更以得票率62.97%壓倒性勝出。隸屬於共同民主黨的前市長吳巨敦去年因涉性騷擾辭職。首爾和釜山的投票率分別達58.2%和52.7%，創下南韓地方補選最高紀錄。

這是南韓保守派分別相隔十年和四年重奪首爾市長和釜山市長職位，也中止了進步派過去五年來選舉四連勝的局面。明知大學政治教授金亨俊認為，「今次選舉是對文在寅政府的經濟政策失敗、貪污醜聞及房地產投機案的一場公審」。

文在寅在2017年打着讓民眾買得起樓的旗號上台，可是南韓樓價在他任內越升越高，過去四年漲了七成。另外，負責收地興建公屋的韓國土地住宅公社，選前被揭發有人利用內幕消息囤地賺錢，也令民怨進一步升溫。執政黨大敗後，文在寅透過青瓦台回應，表示「今後將以更低的姿態和更大的責任感治國理政」。共同民主黨最高委員會已全體請辭為敗選負責，代行黨首職務的黨鞭金太年指會盡快選出新領導層進行改革。

共同民主黨高層全體請辭

至於上月才辭去黨首職務、為角逐總統鋪路的常任選舉對策委委員長李洛淵，則表示會自我反省。曾被外界視為文在寅接班人的李洛淵，對今次地方敗選難辭其咎，共同民主黨內已將眼光放向非主流人物——京畿道知事李在明。

李在明因為經常在社交平台上發表激進的民族主義和民粹主義言論，有「南韓特朗普」之稱。由於在地方施政口碑不俗，加上無捲入近期的醜聞，在黨內民望鶴立雞群，若然共同民主黨未來幾個月能整合在他之下，或許仍能延續執政之路。

國民力量黨高層朱豪英已提醒黨友要戒驕戒躁，強調該黨今次之所以大勝，只因選民要懲戒執政黨。

韓聯社/ 路透社