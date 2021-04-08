美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）抨擊疫苗護照的構思，指它們較適合「共產中國」而非美國。

麥卡錫在反對疫苗護照構思的同時，讚揚特朗普推動的武漢肺炎疫苗計劃「神速行動」（Operation Warp Speed）。他說：「多得神速行動，我們可打敗病毒，但強迫美國人拿著『疫苗護照』過日常生活，自由社會是不會接受的。這是你在共產中國可預見的東西，但不是美國。」

紐約州是美國首個支持疫苗護照的州份，上月推出「卓越通行證」(excelsior pass)應用程式，表示獲發證明的人已經接種武漢肺炎疫苗或近期的測試呈陰性，可以出席聚會或商業活動。但多個由共和黨治理的州份，對疫苗護照表示有保留甚至直接禁用。佛羅里達、德薩斯、喬治亞、田納西、密蘇里和內布拉斯加等州分已表明，強烈反對在州內使用疫苗護照。德州州長阿博特（Greg Abbott）周二發出行政命令，禁止州政府部門和接受資助機構提倡疫苗護照，他說：「政府不應因為州民想過日常生活，而要求他們出示接種疫苗證明和透露個人健康資料。」

美國《紐約郵報》/《蘋果》資料室

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