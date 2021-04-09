根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.33億，全球死亡人數超過289萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,099萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過56萬。巴西確診人數超過1,327萬，死亡人數突破34.5萬。印度確診人數超過1,292萬，死亡人數超過16.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診突破500萬，俄羅斯、英國確診均突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等8國確診宗數均超越100萬大關。

中國科興埃及設廠生產疫苗

埃及同意中國科興生物技術公司在當地生產武漢肺炎疫苗，目標是每年生產6000萬劑，主要供應埃及和其他非洲國家。有關協議將大大提高埃及的疫苗接種率，該國有人口1億，目前只收到150萬劑疫苗，其中約85萬劑是阿斯利康，另外約65萬劑則是中國國藥疫苗。

西葡不建議60歲以下人士接種阿斯利康疫苗

西班牙衞生部宣佈將繼續為60-65歲國民接種阿斯利康疫苗，接著會為66-69歲群組接種。西班牙早前為18-65歲擔任重要崗位工人接種阿斯利康疫苗，但隨著歐洲藥品監管當局指阿斯利康疫苗可導致腦部出現血栓，西班牙即限制為60歲以下人士接種此疫苗。衞生部表示將會稍後決定是為為已接種第一劑疫苗的人士接種第二劑疫苗。葡萄牙亦宣佈由現在起，只會建議60歲以上人士接種阿斯利康疫苗。

印度第二波疫情來勢洶洶 群眾紛登記接種疫苗

印度第二波武漢肺炎疫情迅速惡化，加強民眾接種疫苗的意願，導致馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）、北方邦(Uttar Pradesh)部分地區出現疫苗短缺現象，印度中央政府已緊急運送170萬劑疫苗給馬哈拉什特拉邦。印度周三單日新增病例突破12萬宗，很多原本對疫苗採觀望態度的45歲以上民眾紛紛登記預約接種。印度至今已使用超過9000萬劑疫苗，過去24小時有近30萬人接種。

路透社/中央社

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