約旦前王儲哈姆扎（Hamzah）上周末被指勾結外國勢力圖謀令國家不穩，國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）前天終於打破沉默，稱國家數十年來最嚴重政治危機已經解除。

指前王儲正受保護

當局禁止傳媒報道有關今次危機一天後，阿卜杜拉前日經國家電視台發表演說，交代內亂詳情。他說哈姆扎已宣誓跟隨祖先步伐，忠於本份，以國家利益和憲法為先，現與家人在自己的官邸受保護，「相當安全」。他說：「今天我向家人和部族保證，煽動叛亂行動已連根拔除，我們引以為傲的約旦安全穩定。」

阿卜杜拉坦言作為兄長、一家之主和一國之君，事件令他深感震驚、痛苦和憤怒：「過去幾天的挑戰，對國家穩定而言不是最危險，對我而言卻是最痛苦，因為叛亂來自內外相逼。」他未說明「外」是指外交大臣上周日提及的外國勢力，還是王室以外的人；但就確認調查仍在進行，會在王室內部處理，保證公正並具透明度。

41歲的哈姆扎是阿卜杜拉同父異母弟弟，直諫敢言受民眾歡迎，1999年獲封為王儲，但在2004年遭廢黜。上周六哈姆扎聲稱被軟禁，另有至少16人一起被捕。軟禁後，哈姆扎寄出兩段影片給英國傳媒，批評政府貪污無能，政府不得民心罪不在他，又拒絕噤聲。在叔父居中調停下，哈姆扎周一簽聲明效忠國王。

法新社