英女皇伊利沙伯二世予人的印象一向較嚴肅認真，但她與皇夫菲臘親王（Prince Philip）的愛情故事為人津津樂道。菲臘親王與女王結婚73年，是皇室有史以來第一對慶祝「鉑金婚」的夫婦。

兩人在1946年訂婚，1947年11月20日結婚至今，菲臘為了讓伊利沙伯1952年登基後專心履行君主職責，他放棄海軍軍官生涯，並兼起教育四名王子公主的責任。

1997年兩人慶祝金婚時，菲臘親王曾表示：「我認為我們學到最重要的是容忍，這是任何美滿婚姻的基本元素……你可以當作，女皇擁有寬容之心。」他又曾說：「第一、第二以至最後一件事，都是別讓女皇失望。」女皇則說：「我常常恐怕菲臘親王要常常聆聽我說的……但他一直是我的力量支柱。」女皇還說欠他很多，多過他會說出口的。

甘當女皇背後的男人

菲臘親王曾表示受制於皇夫身分，對無法在海軍一展抱負感失望，但他明白選擇跟女皇結婚「首要職責就是盡最大努力侍奉她」。他在2011年慶祝90大壽時，就表示擔任皇夫要經歷反覆摸索，因這在現代皇室史無前例。

女的永遠走在前面、男的名副其實是她背後的男人，但消息人士指女皇和皇夫都會像尋常夫妻那般吵嘴，互罵「垃圾」，菲臘更傳過婚外情，但兩人安全度過10次七年之癢。兩人二子安德魯王子說，關鍵在於「夥伴關係和給對方的承諾維繫」。菲

性格敢言 直斥女皇其非

雖然女皇與皇夫一向「女主外、男主內」，但曾有紀錄片揭露菲臘親王其實在私生活上擁有實權，更曾咒罵女皇，而女皇又欣賞丈夫敢於「直斥其非」。

馬耳他記者米齊（John Mizzi）在2014年的紀錄片中揭露「他（菲臘親王）在大部份時間儼如她（女皇）的老闆，我或者不應該說，我曾聽過他咒罵她」。作家維克斯（Hugo Vickers）和皇家記者托米尼（Camilla Tominey）都指出，女皇喜歡丈夫直斥其非。維克斯說︰「當一些事情出了問題，他（菲臘親王）是唯一一個會跟女皇直說的，他敢於直言進諫。」

托米尼稱，女皇清楚知道自己嫁給一個敢直言進諫的男人，而菲臘親王亦確實經常給她「不同的角度」。「女皇意識到身邊被許多只懂附和的人包圍，而在她的生命中有一個可以直接告訴她應該如何處事的男人，這可能讓她耳目一新」。

《蘋果》資料室

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