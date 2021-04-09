菲臘親王周五與世長辭，皇夫曾與英女皇兩度訪港，1975年首次來港，女皇伉儷在前港督麥理浩爵士陪同下，參觀剛落成入伙的何文田愛民邨。

女皇伉儷首次訪港，當時整條漆咸道擠滿人群，政府更特別批准市民放煙花，場面熱鬧，馬會更舉行女王盃賽事贈慶。女皇伉儷又在前港督麥理浩爵士陪同下，參觀剛落成入伙的何文田愛民邨，令一代港人對英女皇親民形象印象深刻。而當年只售一元的《英女皇伉儷訪港秩序表》，詳列二人訪港行程。

1986年兩人當年到訪中國，順道來港兩日，港英政府舉行隆重儀式歡迎女皇伉儷第二次訪港。當時英女皇在大會堂外檢閱駐港英軍，然後同樣探訪沙田隆亨邨一個公屋家庭，繼續展示親民形象。

西營盤牙科醫院以菲臘親王命名

本港有不少街道、建築等多年來都以英國皇室成員命名，位於港島西營盤醫院道的菲臘牙科醫院（The Prince Philip Dental Hospital），當年根據香港法例《菲臘牙科醫院條例》成立時，便是以菲臘親王命名。

《蘋果》資料室

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