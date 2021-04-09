（北美通訊）美國長春藤大學聯盟（Ivy League）每年都吸引不少學生慕名報讀，幾間大學周二晚公佈錄取名單，收生率打破歷史新低，不但全是個位數，哈佛大學（Harvard University）和哥倫比亞大學（Columbia University）更不足4%。

受疫情影響，長春藤今屆招生取消了入學試，學生也毋須遞交SAT、ACT考試成績，於是吸引更多學生交入學申請。以哥倫比亞大學為例，今屆申請人數暴升50%，有超過6萬人報讀，但學校未有因此增加收生額，令到收生率由去年的6.1%，跌至今年的3.7%。

其他大學收生率同樣下跌，哈佛收生率從去年的4.9%，跌至今年的3.4%，是長春藤中最低。普林斯頓（Princeton）只有4%、耶魯（Yale）為4.6%、布朗（Brown）是5.4%、賓州大學（University of Pennsylvania）為5.7%、達特矛斯（Dartmouth）則是6.2%。而康奈爾（Cornell）只公佈錄取了5,863名新生，未有透露報讀人數。

協助學生申請資助的機構Frank的行政總裁賈維斯（Charlie Javice）表示，早已預期今年的收生率會低很多，但看到結果時仍嚇一跳。他認為最重要的是，這些精英學府有否汲取出賣學額醜聞的教訓，在收生時能更加多元化，例如錄取更多家庭中第一代大學生，或其他來自弱勢社群學生。

與此同時，社區大學的入學率亦下跌了接近一成，令今年的整體入學率比去年同期低約3%。原因可能是疫情下經濟轉差，部份學生選擇停學一年，或其他職業先修課程，甚至直接入行當學徒。賈維斯指出，他們協助的學生的平均家庭收入由去年的3.5萬增至5萬美元，顯示今年較少來自貧苦家庭的學生入讀大學。

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