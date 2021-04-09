英國傳媒報道，威廉王子因不滿ITV新聞主播布拉德比（Tom Bradby）在報道偏幫自己弟弟哈里王子，已與對方結束多年友情。

2001當年34歲的布拉德比出任ITV王室記者，開始與威廉成為朋友。兩人友情非一般，布拉德比可以直接撥打電話給威廉。威廉2010年宣佈與凱蒂訂婚後，布拉德比更成為首位採訪一對準新人的記者，當時威廉的代表曾表示：「兩人特別要求接受布拉德比訪問，他們已認識一段日子」，而布拉德比亦獲邀出席威廉的婚禮。

但英國《每日郵報》引述消息人士報道，威廉與布拉德比的友情不再，因為他不滿布拉德比報道偏幫哈里夫婦，並公開談論皇室分裂問題，令他感到沮喪，「威廉與布拉德比的友情已結束，公爵對布拉德比及他最近數月的行為感到失望」。

消息人士指，威廉認為布拉德比並非自己的「真正朋友」，「皇室一些工作人員對布拉德比及他在ITV新聞上的報道亦感到憤怒，他們認為報道明顯偏幫哈里和梅根」。

布拉德比據悉與哈里亦一向十分要好，兩人更曾於2004年同赴南非萊索托拍攝紀錄片，他亦有出席哈里2018年的婚禮。2019年哈里梅根訪問南非時，布拉德比也有同行，兩人更分別向他說出真心話，哈里當時直認自己與哥哥「目前處於不同的道路上」，梅根更說出分娩後感言，感謝對方問她好不好，「不是很多人問我是否安好」。

肯辛頓宮對有關報道拒絕置評。

英國《泰晤士報》

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