新加坡下任總理大熱、副總理兼財長王瑞杰基於年齡和健康原因，致函總理李顯龍，表明不會擔任執政人民行動黨第四代班子領袖，並將在兩周後內閣改組時卸任財長，但仍任副總理。

稱上任「跑道太短」

60歲的王瑞杰在信中稱，武漢肺炎危機將持續一段時間，但危機結束時他已近65歲，參考之前三屆總理上任的年齡，若他那時成為下任總理，「跑道太短」。他認為新加坡需要的領導人，不只要負責疫後重建新加坡，更要領導國家進入下一階段。

他又指2016年中風後雖已康復，但總理一職要求非比尋常，面對疫後截然不同的世界，要求將更為嚴格：「雖然我現在身體健康，但讓更年輕的內閣成員來應對未來巨大挑戰，更符合國家利益。」

李顯龍已答應王瑞杰要求，指王瑞杰其他內閣和黨內職務都會維持不變，仍是人民行動黨第一助理秘書長。

執政黨人民行動黨2018年推選王瑞杰擔任第一助理秘書長，翌年5月升任副總理。外界一般認為，王瑞杰是下任總理人選。而王瑞杰去年大選最後一刻「空降」至東海岸集選區，結果以53％得票率險勝工人黨團隊，當時有輿論質疑王瑞杰是否仍是帶領第四代領導班子的最佳人選。

路透社/中央社