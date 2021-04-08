（北美通訊）耶魯大學資深研究員、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，關注美國總統拜登為何保留前任特朗普的對華政策，以及轉趨惡劣的美中關係。他促請兩國政府保持冷靜，在互有共通點的領域保持溝通。

羅奇接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，拜登上任後，已推翻特朗普留下的很多政策，但目前仍保留「有嚴重瑕疵」的美中第一階段貿易協議，以及對中國加徵關稅，對此感到非常好奇（really curious），「當他正在嘗試清除特朗普留下的每一項政策時，為甚麼他唯獨留下特朗普的對華政策，認為值得維持？」

特朗普任內與中國展開貿易戰，互相徵收報復性關稅，直到2020年初、達成第一階段貿易協議為止，但美方之後沒有撤回已增加的關稅。部份經濟學家和商界認為，該關稅會損害美國經濟，無法逆轉貿易不公行為；但亦有聲音指，保留關稅可以增加美國與中國談判時的籌碼。

拜登過去曾表示，不同意特朗普的對華政策，但亦不急於撤回其政策；華府指出，對使用關稅措施反制中國的不公平貿易行為，持開放態度。

另外，美中兩國政府高層早前在阿拉斯加會面不歡而散；美國聯同其他西方盟國，因涉嫌在新疆侵犯人權而制裁中國官員後，個別人員和機構招致北京報復性制裁，美中關係急轉直下。對此，羅奇表示非常關注，「這個情況會越來越差，這些都是不必要的。我想美中雙方都要讓頭腦冷靜下來，返回大家有共通點的領域溝通。」

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