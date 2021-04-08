（北美通訊）美國紐約巿一名非裔女子，周二大鬧紐約曼哈頓唐人街，指罵一間美甲店內的員工把病毒帶入美國，又用粗言穢語辱罵途人，詎料在場有一名便衣警員，最終把女子拘捕，被控仇恨騷擾（harassment as a hate crime）和仇恨嚴重騷擾（aggravated harassment as a hate crime）兩項罪名。

事發於周二下午5時左右，50歲犯人威廉士（Sharon Williams）當時闖入曼哈頓唐人街「Good Choice for Nails」美甲店，辱罵店內亞裔員工「把武漢肺炎病毒帶入這個國家」，又作出恐嚇。威廉士離開美甲店後，繼續在行人路上對其他亞裔途人以仇恨語言辱罵，包括辱罵一名亞裔男子是「Chinese mother fxxker」。然而，被指罵男子其實是便衣警員，他馬上要求增援，當場拘捕威廉士。

紐約市警方自2021年至今，已接獲最少35宗針對亞裔的仇恨襲擊案，數字超越去年全年的28宗。上月最後兩周，警方已拘捕了最少7人，干犯針對亞裔的仇恨襲擊罪。為應付罪案持續上升，紐約市警察局去年成立18人工作小組，專責調查針對亞裔的仇恨犯罪。

上月25日，紐約市警察局局長謝伊（Dermot Shea）宣佈增加在亞裔社區的外展服務，派出亞裔便衣警員，到唐人街及其他亞裔人士聚居社區巡邏。他當時公開對潛在犯人表示，「你們下一個在行人路或地鐵月台找到的襲擊目標，不論是語言或是肢體襲擊，他們可能便是紐約市便衣警員，請你們三思。」

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