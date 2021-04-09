中國解放軍軍機近來頻繁擾台，對台灣的軍事威脅明顯增強，美媒逐漸關注台灣會否成為中美兩國衝突的導火線。美國《紐約時報》周四發表分析文章，指華府過去數十年對台灣採取「戰略模糊」（strategic ambiguity）方針，未有明確預告對中共侵台的具體回應。隨着北京對台威脅增加，美國多名專家及政界人士開始呼籲華府放棄「戰略模糊」，改為對台作出更明確承諾以阻嚇中國。

美國自從與中國建交以來，奉行相當模糊的「一個中國」政策，一方面拒絕承認台灣是獨立國家，一方面在政治及軍售方面支持台灣，但同時不具體承諾會在中共攻台時協助防禦台灣，這取態被稱為「戰略模糊」。即使美國1979年通過《台灣關係法》，內文也沒有具體保證美國會拯救台灣，只是空泛地表示會「極為關注」以非和平手段決定台灣未來的做法，並採取「適當行動」。

《紐約時報》形容台灣民主及擁有先進科技，但若當地發生軍事衝突，對所有人均會是災難，而美國過往一直保持模糊的戰略以免挑釁北京，同時減低台灣因獲美國支持而自行宣佈獨立的可能性。

然而美國不少官員近期警告，中國正逐漸具備軍事進攻台灣的實力，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）早前更估計，中國可能在2027年前試圖攻打台灣，促華府重新考慮對台政策。

台灣晶片業發達增戰略地位

近年中美關係惡化，美國總統拜登及官員都格外關注台灣，並審視現時的戰略模糊方針是否足夠，但同時亦要考慮美國民意，尤其是美軍過去20年在中東的戰事付出高昂代價，美國國民或不願意對如此遙遠的地方作出軍事承諾。

不過美國智庫外交關係協會主席哈斯（Richard N. Haass）表示，過去一年美國對台灣的憂慮正加劇，形容以往能妥善控制一切的時代已告終，美國是時候轉為「戰略清晰」，說明美國在中國對台動武時將如何回應，以減低中國誤判形勢發動台海戰爭的機會。台灣對美國的戰略重要性近年亦持續上升，主要是由於台灣的半導體產業處於領先地位，而這對於美國與中國間的科技競爭非常重要。

眾議員：須保台灣不被無恥政權吞併

美國國會陸續出現檢討對台政策的呼聲，共和黨佛州參議員斯科特（Rick Scott）促請美國通過法案，授權總統採取軍事行動保衞台灣。民主黨麻省眾議員弗蘭克（Barney Frank）上月亦在《國會山報》撰文，指台灣民主傲視亞洲，美國在人權立場上必須確保台灣不會被「無恥的殘暴政權」強行兼併，批評中共無視基本人權，且中共也不會理會武力以外的任何方式。

拜登政府近來正積極支持台灣，包括在首份國安戰略指南中重申美國支持台灣，拜登早前與中國國家主席習近平通電話時亦提到台灣問題。美國國務卿布林肯近期與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）通電話時，甚至要求巴拉圭保持與台灣的外交關係，而近日太平洋國家帛琉派代表團訪問台灣時，美國駐帛琉大使亦加入，種種行動都比美國的外交慣例更進取。

憂激怒中共 前國安顧問：現狀已足

不過並非所有專家認同華府對台灣作出更多保證，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）形容，她對拜登政府的對台措施感到意外，憂慮會挑釁中國，「這最終可能導致中國入侵」。前總統特朗普上任初期的國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）也指，現時美國的「戰略模糊」程度已足夠。

一些專家則認為拜登可在不明確表達協助防衞台灣的情況下，對中國作出更有力的警告，包括私下警告北京以保住習近平的面子。特朗普時期的副助理國防部長科爾比（Elbridge Colby）形容，美國只需「讓中國明白」美方「會防衞台灣」便已足夠，並呼籲美國加強在太平洋的軍事威懾力。

美國《紐約時報》

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