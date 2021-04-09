英國愛丁堡公爵皇夫菲臘親王離世，他的孫兒、已放棄皇室核心成員身份的薩塞克斯公爵哈里王子，會否返回英國出席他的喪禮頓成焦點。消息人士向英國《每日郵報》透露，哈里將「盡其所能」趕返英國出席祖父的喪禮，可能獲准運用外交豁免免除隔離規定，乘坐私人飛機回國。至於懷孕的梅根會否隨他一起返英，根據目前情況似乎不太可能。

哈里會否回國出席菲臘親王喪禮，被視為他與梅根接受美國女名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的爆炸性訪問後，修補皇室裂痕的重要時機。哈里夫婦在訪問中指摘英國皇室種族歧視，梅根又投訴曾被嫂子凱蒂弄哭，因此哈里與兄長威廉王子重聚，情景可能會有點尷尬。

菲臘親王的喪禮，相信會在下周於聖喬治教堂（St. George’s Chapel）舉行。一般估計哈里將從其洛杉磯寓所附近乘坐私人飛機返英。他離開美國前須獲武漢肺炎陰性檢測證明，抵達英國後運用外交豁免免除10日隔離。

哈里在其基金會Archewell Foundation的網頁，上載公佈菲臘親王逝世的聲明，並表示「深深悼念」。據報自菲臘親王入院後，哈里大部份時間均在其位於聖巴巴拉(Santa Barbara)的豪宅內獨處。暫時未知哈里回國後會住在哪裏或會逗留多久。哈里自去年3月後一直沒有返英，而他最後與菲臘親王合照是2019年5月。

儘管皇室有明顯裂痕，相信女皇會希望兩名孫兒會站在一起，與其他皇室成員一起出席菲臘親王的喪禮。無論這種團結是否門面工夫，一些皇室人士希望兩兄弟一年多以來的首次會面，可導致某種形式的和解。

英國《每日郵報》

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