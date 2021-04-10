英國菲臘親王與世長辭，英國不同電視台播出其四名子女在他生前預錄的專訪，各人談及對父親的印象和讚許。皇儲查理斯讚賞菲臘親王的一生成就非凡；安妮公主稱菲臘親王待所有人一視同仁，直言假如沒有父親，她的人生會變得截然不同；愛德華王子大讚亡父生前富幽默感，且積極支持子女；醜聞不斷的安德魯王子則憶起童年時的生活，讚揚父親在背後支持女皇。

查理斯︰父親成就驚人

菲臘親王的四名子女早前分別接受英國廣播公司專訪，在這段未正式播出的訪問中，首先由長子查理斯憶述對父親的印象：「你知道他對蠢人沒有耐性，所以如果你說的話出現絲毫模糊，他會說『想清楚才說！』」。

查理斯續指，菲臘親王這種性格會令人對他說話時小心字眼，形容父親「很擅長向他示範如何做事、指示你。」查理斯又讚揚父親活力驚人，「他長期支持我母親，以非凡的方式維持很長時間，他達到驚人的成就」。

談到父親，安德魯王子則憶起童年生活，「像其他家庭，你的父母白天外出工作，但到晚上，就像其他家庭一樣，我們聚首一堂，一起坐在沙發上，然後他向我們說故事」。

安妮︰沒有父親人生將截然不同

安妮公主則表示，菲臘親王視每個人為獨立個體，予以尊重，形容儘管父親有很多成就，但她最記得的仍是父親是經常會聆聽她的人，可與她交流想法，「如果你有問題，總可以找他，亦知道他會聆聽和嘗試協助。」

安妮和愛德華亦接受了英國獨立電視台（ITV）專訪。安妮在節目中直言假如沒有父親的話，其人生將「截然不同」。她談到父親為了支持英女皇，1951年放棄在皇家海軍的事業，指出這反映他切實理解到英女皇所遭受的壓力。

安妮公主提到父親是在任時間最長的君主配偶，「在早期這必定很戲劇性」，又表示「沒有人想過他可以做些甚麼，這讓人們花了一些時間，才明白到他有非凡的經驗和技巧值得仿效，他還找到方法去發揮影響力」。

愛德華︰父親出色幽默感但讓人誤解

曾「外闖」開拓娛樂事業的菲臘親王幼子愛德華王子形容，父親永遠是他獲得支持和鼓勵的巨大來源，形容菲臘親王「永遠不會嘗試限制我們想嘗試的任何事，還總是予以鼓勵。我將會永遠記住和感謝他」，又指菲臘親王和英女皇一生也是互相支持。

愛德華又表示，菲臘親王有着出色幽默感，但人們會誤解，「他非常出色，有令人驚嘆的幽默感，但你們會常常誤解一些事情和反對他。然而任何聽過他說話的人表示，他總是流露出幽默感和喜樂」。

英國《每日郵報》

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