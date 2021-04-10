英國愛丁堡公爵皇夫菲臘親王逝世，他生前的健康狀況已相當令人擔心，今年2月曾經入院治療近一個月才出院。據英國《每日郵報》報道，他最後時光的健康並不理想，曾有一次丟下老花眼鏡，有皇室侍從立即想幫他拾起，但菲臘親王拒絕示弱，堅強地說：「沒問題，我能做到。」

自武漢肺炎在英國爆發後，年近百歲的菲臘親王因屬高風險人士，大部份時間留在溫莎堡居住，幾乎沒有公開露面，早前入院近一個月更惹人擔心其健康狀況。《每日郵報》引述消息人士，披露他生前最後的時光。

出院後更安靜 拒認健康出問題

曾經有一次他丟下老花眼鏡，在場皇室侍從立即想幫他拾起，但菲臘親王揮一揮手，並說：「沒有問題，我會做。」接著，他便自行彎腰拾起眼鏡。又有一次消息人士無意中聽見菲臘親王拒絕使用助聽器，「這代表我們要大聲說話」。

雖然菲臘親王經常自己獨留房中，但他早前出院後變得更加安靜，為他送上的餐點亦因食慾不振而經常剩下，因此他慣常在早上7時半享用的早餐茶亦因而取消，每天也會睡很長時間。

當稍有精神時，菲臘親王會好好穿著和打扮自己，離開房間走一走。遇到溫暖的日子時，他會坐在外面曬一曬太陽，用毛毯包裹自己雙腳，有時會坐著打瞌睡。不過，菲臘親王走路不便，在屋內走路要用枴杖，更有時候需要用輪椅，但他並不喜歡。有人透露，當第一次看到房內有輪椅出現時，菲臘親王怒吼「將這該死的東西搬離我的視線」。

英國民眾哀悼：他不只是皇夫

菲臘親王在英國民眾心目中形象正面，因此對於他的離世感到哀傷。43歲的法魯克（Sehar Faruque）跟丈夫和兩個女兒一起到溫莎堡獻花，她說：「來這是一件正確的事，向女皇表示我們關心她......我們表達了尊敬，親王不但是皇夫，他以愛丁堡公爵之名奠立了自己的角色。」

31歲的博科夫斯卡（Marta Borkowska）是來自波蘭，她直言皇室團結和凝聚了民眾：「我們搬到溫莎住的部份原因是皇室，我希望女兒表達今天是一個很重要的日子，作出致意是正確的事。」

英國《每日郵報》/《泰晤士報》

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