（北美通訊）一場武漢肺炎疫情，徹底改變了美國就業市場排名。根據《華爾街日報》最新的年度調查顯示，過往排名很高的大城市如紐約、洛杉磯和芝加哥，都因為疫情流失大量工作職位而排名下跌。主打旅遊的城市情況最嚴重，擁有多個大型主題樂園的奧蘭多，更由之前一年的第8位，跌至47位。至於全美最熱門就業城市，就由鹽湖城奪得。

調查以五個就業市場指標，分別是平均失業率、就業不足率、薪酬趨勢、每周工資和工資增長比率，評估全美人口超過一百萬的53個城市的就業情況。結果發現在2019年排名第四的鹽湖城，在2020年躍升至第一位。

鹽湖城新增加的勞動人口中，包括從華府搬來的Romina Boccia和她的丈夫Grice Mulligan。36歲的Romina坦言，觸發他們搬遷的最大原因是疫情，「如果要我們被困在某個地方一段長時間，我寧願選擇猶他州。」逃離人口稠密的大城市，也不用再需要花90分鐘交通時間上下班，換來的是一個可以眺望沃薩奇山脈（Wasatch Mountains）壯麗景色的在家辦公室。

Romina從事活動策劃，可以透過遙距工作。而Mulligan就發現鹽湖城非常適合做生意，無論是百年老店或是始創公司，都可以在鹽湖城找到發展空間，而且強大的大學網絡，源源不絕地提供人才。他現時與朋友合組公司銷售軟件，他說，即使公司發展不成功，他也會繼續留在鹽湖城，無論是打工或是另創公司，都不會有難度。

55歲的Christine Spring就發現鹽湖城的工作機會非常多，而且來得密集。她原本在密歇根州馬斯基根（Muskegon）教學。去年退休後，因為想和兩名已成年子女住得近一點，10月時跟隨他們搬到鹽湖城。她在搬後第一個星期，就透過求職公司找到工作，於猶他州州長辦公室任接待員。原本是臨時職位，到2月時已轉為長工。其間她亦曾推掉另外兩份長工的聘用邀請。

鹽湖城一如其他城市，無法倖免於疫情打擊，但當地人積極配合防疫，以保持商業活動如常，避免城市因為多次封城而癱瘓。其次是受惠於科技行業的迅速發展，為就業市場帶來了支持。據猶他大學一項研究發現，該州的科技行業的就業增長，於2007年至2017年期間，平均每年增長3.6%，較全美同期增長多一倍以上。

不過，於去年失去大量工作職位的城市，可能在今年出現反彈。勞工部4月初的一份報告顯示，全美範圍內的餐廳、酒吧、娛樂和酒店業的就業增長強勁。而《華爾街日報》的調查員亦預計，美國會在未來12個月內增加約600萬個工作職位，有望打破1940年代以來的舊紀錄。屆時的熱門就業城市排名，亦會從新執位。

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