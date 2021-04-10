緬甸反政變示威持續兩個月，緬甸軍方宣佈，由於國內示威浪潮漸趨平靜，承諾將於兩年內重新舉行大選。但軍方未停止暴力鎮壓示威者，政治犯援助協會（AAPP）及《Myanmar Now 》報道，軍方周四晚及周五在仰光附近城鎮勃固（Bago）再度暴力鎮壓示威，導致約82人死。

緬甸軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示國家正恢復正常，政府部門和銀行將很快全面恢復運作，「示威減少的原因是人們想要和平，這是我們重視的。我們要求民眾與安全部隊合作並幫助他們」。紹敏通指軍方記錄至今錄得248人被殺，並否認曾使用自動武器。但政治犯援助協會則指，政變迄今至少614人在軍方鎮壓下喪命，包括48名兒童。

撣邦警署遇襲 10警員死亡

另外當地傳媒報道，緬甸少數民族武裝分子周六早上襲擊撣邦（Shan state）一間警署，導致至少10名警員被殺。

緬甸軍方控制的電視台周五報道，19人因在仰光殺害一名軍官的夥伴被判死刑，其中17人是缺席審訊。這是軍方2月發動政變以來首次同類判刑。另一方面，緬甸原駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）周五在安理會會議上，呼籲在緬甸設立禁飛區、實施軍火禁運和針對性制裁，以促使國家恢復民主。他說：「現在急需你們的最強硬行動。」

路透社／美聯社/Global News／The Dailystar

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