在近期連串槍擊事件後，美國總統拜登前日簽署六項與槍械管制有關的行政命令，包括杜絕稱為「鬼槍」的無登記槍械和對手槍撐臂穩定器實施新限制等，是他上任以來首推槍管措施。他形容美國槍械暴力是「大流行病」和「國際笑話」，認為是時候採取更多行動，呼籲國會合作通過能徹底改革的議案。

各項命令較受注目的，是強制在所有槍械零件上印上序號，杜絕鬼槍。鬼槍是以分散購買零件自行組裝、或以3D打印製造的槍械，它們毋須如一般槍械般印上編號和登記，因此難以追查，容易成為罪犯和極端分子犯案的武器。煙酒、槍炮及爆炸品管理局指，執法人員前年估計共撿獲一萬支鬼槍，數量龐大，過往亦曾多次成為槍擊案槍手使用的武器。

促司法部助州議會訂「紅旗法」

命令另一焦點，是將手槍撐臂穩定器納入《國家槍械法案》管控範圍內中，要求用家登記和經過更多申請程序。撐臂穩定器能助手槍發射得更穩定和準確，儼如將手槍改裝成要擁有聯邦牌照才可管有的短槍管步槍，大大提升殺傷力。上月科羅拉多州博爾德造成10死的血案中，槍手就使用了同類工具。

拜登還下令司法部制訂範例法律，幫助州議會訂立「紅旗法」，允許法院禁止可能對自己或他人構成危險的人攜槍。由於聯邦議會未有共識，該法尚未是聯邦法律，目前僅得19個州的議會通過，但相信在全國支持槍管的思潮漸漲下，這項命令能助更多州分加快立法。

去年兩萬人槍擊死 20年最多

除了頒令，拜登同日宣佈提名槍管倡議者奇普曼（David Chipman）任煙酒、槍炮及爆炸品管理局局長，並計劃推動立法禁止突擊槍械、撤銷槍械生產者的法律免責權、禁用大容量彈匣和通過全國性紅旗法，希望爭取國會兩黨共識。他狠批槍械暴力是國家的污點，認為「祈禱已經夠多，是時候行動」，揚言這些行政命令只是開始，未來還有很多工作要做。

美國去年估計有近兩萬人死於槍械暴力事件，為近20年最多，另有2.4萬人用槍自殺，情況的確令人關注，但由於共和黨人在槍械議題上寸步不讓，令相關立法工作舉步維艱。

如民主黨控制的眾議院上月通過了兩項法案，加強買賣和轉讓槍械的背景審查，惟到現在仍未能在共和黨擁拉布權的參議院闖關，相信要民主黨讓步才有望推進。

在拜登前日公佈相關行政命令後，共和黨員及相關團體亦一如以往齊聲反對。其中美國最知名的槍械組織「全國步槍協會」批評他「想公民交出合法財產，允許州政府擴展沒收槍械命令」；眾議員阿德霍特亦指槍管命令是為了取悅極左派和侵害憲法第二修正案給予民眾擁槍的權利。另外，眾院共和黨領袖麥卡錫揚言共和黨將用盡辦法保障美國人的擁槍權，料參議院共和黨員會在民主黨推動強硬的槍管法案時，以拉布阻止。

美聯社/路透社/法新社