全球晶片短缺問題嚴重，為加強半導體科技供應鏈，白宮下周一將召開半導體行政總裁峰會，19間晶片生產龍頭企業受邀，包括台積電。

白宮周五宣布將在下周一召開半導體與供應鏈行政總裁視訊峰會，會議將由白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、國家經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持。白宮表示，會議將討論「美國就業計畫」（American Jobs Plan）及強化半導體與其他關鍵領域的美國供應鏈彈性。

受邀出席這項會議的企業除台積電外，還包括三星、諾斯羅普·格魯門(Northrup Grumman)、美敦力（Medtronic）、英特爾（Intel）、通用汽車和Alphabet/Google等全球主要半導體與科技大廠。

拜登政府官員亦希望藉著今次會議為拜登的2萬億美元(15.6萬億港元)基建大計提供理據。白宮上周就基建發展計劃發出的資料指出，商務部將獲撥500億美元(3800億港元)支援生產關鍵商品，並支持國會通過法案投資另外500億美元進行半導體研究和生產。

半導體缺短已嚴重打擊美國的汽車製造業，通用、福特和其他車廠須暫時關閉一些廠房減低產量。

法新社/中央社

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