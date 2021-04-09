（北美通訊）加拿大就新疆人權問題制裁中國後，中國外交部宣佈實施「反制裁」，制裁加拿大保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）等共8名國際人權小組委員會成員。與莊文浩份屬好友的溫哥華市長甘迺迪（Kennedy Stewart）宣佈，暫停所有與中方的會面和接觸，以回應中國的「欺凌」行為。

甘迺迪日前在Twitter上表示，暫停所有與中國政府的官方會面和接觸，以回應中國對莊文浩的制裁。他接受加拿大媒體The Tri-City News訪問解釋有關決定時，批評中方的「反制裁」不是交外手段，而是欺凌行為（that’s not diplomacy, that’s bullying）。

「這（反制裁）是可怕和嚇人的，我知道他（莊文浩）坦然承受，但這種敵對情況已經達到另一個層次，」在2017年與一起著書的甘迺迪強調，暫停與中方接觸不是出自個人恩怨，而是出於對中國侵犯人權，以及囚禁兩個加拿大公民，即商人斯帕沃（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）的不滿。

甘迺迪透露，他在大約四周前，已經拒絕中國駐加大使叢培武的會面邀請。甘迺迪強調，在中國解決新疆維吾爾族人權問題，以及加中兩間之間相關事項前，堅拒參與所有官方會面及對話，「除非我得到其他建議，或在聯邦政府要求下，否則我不會參加任何活動」。

溫哥華市是加拿大主要華人聚居地，更與廣州結為姊妹城市，兩地接觸緊密，分析認為，甘迺迪的舉動實屬罕有。事實上，甘迺迪在2018年10月當選市長後，曾參與兩地經濟發展的加中商業論壇、長期經濟發展、亞裔種族歧視問題等會議。去年6月，甘迺迪與叢培武進行視像會議，討論從中國採購個人防護設備，以及中國在大溫哥華地區的商業利益。中國駐渥太華大使館其後發表聲明指，甘迺迪「高度讚揚」加中兩國在疫情下，互相支援。

中國駐溫哥華總領事館沒有回覆媒體查詢。溫哥華經濟委員會代理行政總裁馬莉（Eleena Marley）認為，商業投資屬長期活動，「我們尊重現今複雜的政治環境，溫哥華市民與中國的親戚、朋友、商業夥伴之間有牢固的聯繫。因此，我們預期長遠的營商環境和經濟發展，不會因政治因素而出現重大影響。」

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