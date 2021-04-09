菲臘親王一生致力為公益，出任過近800間機構或組織的贊助人或主席，主要與教育、環保等有關，包括創立港人熟悉「愛丁堡公爵獎勵計劃」。直到2017年秋天因病入院後，他才宣佈卸下所有公職。

外訪637次 活動逾兩萬場

菲臘親王與傳統的皇室領袖不同，英媒形容他由結婚初期就決心成為具影響力的人。英媒指，他的行程排滿了不同組織的會議、演說、午宴、晚宴等。當他於2017年秋天因病入院後，需要卸下所有公職時，白金漢宮公佈他共參與逾2萬場單人活動、637次的海外訪問等。

在教育方面，他在1956年創立以其封號命名的「愛丁堡公爵獎勵計劃」，最為港人熟悉。計劃旨在鼓勵青少年自我完善，貢獻國家與社會，實現自我生命價值。計劃在141個地區及國家推行，全球有逾800萬名青少年參與。計劃在1961年引進香港，1997年易名為「香港青年獎勵計劃」，贊助人改為特首。菲臘親王亦曾擔任過劍橋、愛丁堡、索爾福德及威爾斯大學名譽校長。

在保護大自然方面，他自1961年起出任的世界自然基金會（WWF）英國分會創會會長、後來獲選為永遠榮譽會長。他致力為WWF帶來改變，包括安排在意大利阿西西舉行25周年晚會，促使各宗教領袖宣佈，保護大自然是他們不同信仰的一個共同基本元素。

而在體育方面，他曾擔任「國家體育場公會」（NPFA）主席，曾為了籌資50萬英鎊於全國興建新的運動場及體育設施。

英國《泰晤士報》