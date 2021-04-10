英國愛丁堡公爵、皇夫菲臘親王逝世，英國以至世界各地都有悼念儀式。屬於英聯邦的太平洋島國瓦努阿圖多年來有土著把菲臘親王奉若神明，未知他們會否因菲臘親王離世而改拜查理斯王子，多個英聯邦國家亦以不同方式悼念菲臘親王，其中加拿大和新西蘭都會下半旗致哀。

菲臘親王生前訪問部落時，不時發表有歧視嫌疑的言論，但無阻瓦努阿圖塔納島（Tanna）的土著視他為神明，每天皆會向著他的相片，祈求香蕉和木薯豐收，其中一張照片是菲臘親王在1980年，手持由當地土著送到倫敦的棒。

菲臘親王亦知成「生神仙」

根據當地土著的傳說，菲臘親王是火山神的兒子，降生後越洋尋找一個富有及有權力的女性結婚，這人就是英女皇伊利沙伯二世。專家認為這個信仰約始於1960年代，而1974年菲臘親王和女皇到訪當時仍是英國殖民地的瓦努阿圖，令土著對菲臘親王更深信不疑，菲臘親王本人亦知道此事，曾特意向土著寄上照片，方便他們供奉。

人類學家霍夫曼（Kirk Huffman）指出，隨著菲臘親王去世，當地土著對他膜拜的形式有可能改變，但預料不會中斷。不過，當地連電力和通訊都相當有限，因此短時間內也未必知道菲臘親王離世的消息。

至於查理斯會否繼承父親的「生神仙」地位，霍夫曼表示查理斯曾在2018年訪問瓦努阿圖，並與塔納島土著見面，當時土著已表示會為查理斯曾用作喝酒的椰子殼立廟，反映土著跟查理斯已建立信仰關係，故土著未來有可能轉為供奉查理斯。不過霍夫曼補充，島民的信仰跟英國皇室無關，因此如何看待查理斯仍是未知之數。

英聯邦多國悼念 加紐下半旗

多個英聯邦成員國至今仍視女皇為元首，紛紛哀悼菲臘親王。澳洲總理莫里森表示，菲臘親王是現今世代僅有的「崇高人物」，亦曾到訪澳洲21次之多，他會到悉尼聖安德魯大教堂出席追悼會，並簽署弔唁冊，首都坎培拉周六鳴禮炮41次悼念菲臘親王。

新西蘭政府建築周六和菲臘親王喪禮當天均會下半旗致哀，總理阿德恩表示，她代表國民向英國皇室慰問，惠靈頓普凱胡國家戰爭紀念公園（Pukeahu National War Memorial Park）會開放予公眾獻花。

加拿大總理杜魯多亦對菲臘親王離世表示哀痛，全國展開為期8天的哀悼期，政府建築由即日起至菲臘親王葬禮當天更會一直下半旗。當地時間周五早上9時，渥太華和平塔的鐘琴被敲響99次，代表菲臘親王享年99歲。

路透社/澳洲SBS電視台/新西蘭新聞網站Stuff/加拿大CTV電視網

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